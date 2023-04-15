Мужчина превратил контейнеры в шикарный домик. Смотрите, как он выглядит (фото)

Архитектор из Новой Зеландии построил домик из транспортных контейнеров по собственному проекту. На строительство потратил 137 тыс. долларов. Несмотря на небольшой размер жилья, оно максимально функциональное и идеально вписалось в ландшафт.

Об этом пишет Insider .

Как выглядит домик из контейнеров

43-летний Фабиан Лоу получил образование архитектора и многие годы мечтал спроектировать крошечный дом. Он начал работать над строительством жилья в июле 2020 года.

"Когда я узнал о контейнерных домах в школе, я думал, что это новый образ жизни", - сказал он, добавив, что "он не сторонник больших пространств" и предпочитает "жить просто".

Он потратил 137 тысяч долларов на внутренний дворик и корпус дома на 108 кв. м. Буквально два месяца понадобилось для завершения корпуса.

Вот так выглядит дом из контейнеров (фото: insider.com)

Лоу сам разработал архитектуру и интерьер дома.

"Я подумал, что это хорошее время, чтобы использовать свой диплом", - добавил мужчина.

По словам Лоу, приобретение земли для его дома являлось одной из самых сложных частей процесса строительства. В январе прошлого года он обнаружил землю для аренды. Хотя он владелец дома, он имеет неофициальный договор аренды с владельцем земли.

Вот так выглядит дом из контейнеров (фото: insider.com)

Жилье маленькое, но многофункциональное

Недалеко от дома Лоу есть ферма и сад, где он вместе со своими соседями пасет скот, кур, альпак и коз.

Лоу признается, что жить в маленьком доме поначалу было сложно. Но он сделал жилье функциональным.

Лоу хотел, чтобы дизайн его дома максимально гармонировал с окружающей средой. Открытый внутренний дворик имеет вид на огромные луга, заставляющие Лоу чувствовать, что пространство является его "собственным личным парком".

"Мне нравится доступность окружающей среды", - сказал Лоу, добавив, что ему нравится кемпинг и пребывание на природе.

Вот так выгляди дом из контейнеров (фото: insider.com)

Часть дома оснащены окнами от пола до потолка, позволяющими почти панорамный вид на природный ландшафт. Кроме того, патио оснащен открытой кухней, где Лоу готовит ароматные азиатские блюда.

Лоу верит в интеграцию природы в дом - поэтому украсив стены десятками растений.

Одной из самых импозантных вещей в доме Лоу является просторное открытое патио.

Вот так выглядит дом из контейнеров (фото: insider.com)