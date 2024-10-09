Муж Нины Матвиенко разоткровенничался о ревности и супружеских изменах: "Я ревновал"

Муж легендарной украинской певицы Нины Матвиенко, которая умерла 8 октября 2023 года , художник Петр Гончар впервые откровенно рассказал о непростой супружеской жизни, ревности и изменах.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью в программе "Говорить вся країна" с Алексеем Сухановым.

Ведущий спросил о ревности, и мужчина не стал скрывать, что такие моменты были в их жизни. Он отметил, что у артистки было очень много поклонников, а он терпеливо ждал после каждого концерта, чтобы отвести ее домой.

"Была ревность! Я ревновал! Поклонников было очень много. Ну и она меня ревновала, потому что я любил красоту", - откровенно сказал Гончар.

Как известно, Нина Матвиенко прожила с супругом около 50 лет, а в 2021 году объявила, что решила разъехаться с мужем. Суханов спросил, что послужило причиной этого.

По словам Петра, такое решение принял именно он.

"Когда все было сделано - дети есть, выросли, появились внуки, есть где жить, за что жить, я принял такое решение. Она это поняла. Я просто эгоистически это сделал, конечно, эгоистично. Я просил прощения. Первые годы мы, может, конфликтовали на этом уровне, а затем смирились и общались", - отметил Гончар.

Однако свой поступок он называет изменой, так как он предал Нину Матвиенко и переехал из общего дома.

"Об измене здесь тоже можно говорить, потому что когда ты ушел, это уже измена", - подытожил вдовец.

На видео этот момент можно посмотреть с 41:13.

Что известно о разрыве Нины Матвиенко с мужем

Весной 2021 года пара отпраздновала "золотую свадьбу" - 50 лет вместе. Однако уже в ноябре 2021 года легендарная певица в студии передачи "Позаочі" рассказала, что больше не живет с мужем.

"Я попросила оставить меня", - уточнила Матвиенко, назвав свое решение взвешенным. - Он считал, что у него еще есть своя жизнь, которую он выбрал. Здесь не было скандала, было понимание...".

Нина Матвиенко с супругом - архивный кадр (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

По словам Матвиенко, в их с супругом отношениях уже давно нет ни тепла, ни душевного общения, а совместное прошлое скрывает множество трудностей. Также певица добавила, что мужчиной в этих отношениях всю жизнь была она.

"Я всю жизнь была как муж, обеспечивала семью. Так зачем оно и на старости еще?" - отметила Матвиенко. В этом же интервью она намекнула и на супружеские измены со стороны мужа.

Однако через несколько месяцев певица передумала разводиться с супругом и дала ему второй шанс.

Нина Матвиенко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)