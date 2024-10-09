Муж Нины Матвиенко разоткровенничался о ревности и супружеских изменах: "Я ревновал"
Муж легендарной украинской певицы Нины Матвиенко, которая умерла 8 октября 2023 года, художник Петр Гончар впервые откровенно рассказал о непростой супружеской жизни, ревности и изменах.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью в программе "Говорить вся країна" с Алексеем Сухановым.
Ведущий спросил о ревности, и мужчина не стал скрывать, что такие моменты были в их жизни. Он отметил, что у артистки было очень много поклонников, а он терпеливо ждал после каждого концерта, чтобы отвести ее домой.
"Была ревность! Я ревновал! Поклонников было очень много. Ну и она меня ревновала, потому что я любил красоту", - откровенно сказал Гончар.
Как известно, Нина Матвиенко прожила с супругом около 50 лет, а в 2021 году объявила, что решила разъехаться с мужем. Суханов спросил, что послужило причиной этого.
По словам Петра, такое решение принял именно он.
"Когда все было сделано - дети есть, выросли, появились внуки, есть где жить, за что жить, я принял такое решение. Она это поняла. Я просто эгоистически это сделал, конечно, эгоистично. Я просил прощения. Первые годы мы, может, конфликтовали на этом уровне, а затем смирились и общались", - отметил Гончар.
Однако свой поступок он называет изменой, так как он предал Нину Матвиенко и переехал из общего дома.
"Об измене здесь тоже можно говорить, потому что когда ты ушел, это уже измена", - подытожил вдовец.
На видео этот момент можно посмотреть с 41:13.
Что известно о разрыве Нины Матвиенко с мужем
Весной 2021 года пара отпраздновала "золотую свадьбу" - 50 лет вместе. Однако уже в ноябре 2021 года легендарная певица в студии передачи "Позаочі" рассказала, что больше не живет с мужем.
"Я попросила оставить меня", - уточнила Матвиенко, назвав свое решение взвешенным. - Он считал, что у него еще есть своя жизнь, которую он выбрал. Здесь не было скандала, было понимание...".
Нина Матвиенко с супругом - архивный кадр (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
По словам Матвиенко, в их с супругом отношениях уже давно нет ни тепла, ни душевного общения, а совместное прошлое скрывает множество трудностей. Также певица добавила, что мужчиной в этих отношениях всю жизнь была она.
"Я всю жизнь была как муж, обеспечивала семью. Так зачем оно и на старости еще?" - отметила Матвиенко. В этом же интервью она намекнула и на супружеские измены со стороны мужа.
Однако через несколько месяцев певица передумала разводиться с супругом и дала ему второй шанс.
Нина Матвиенко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
Ранее мы рассказали, как выглядит могила Нины Матвиенко.
Также дочь Нины Матвиенко трогательно обратилась к маме в годовщину ее смерти.