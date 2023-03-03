Мошенник "сколотил" состояние на пропавших без вести военных ВСУ: детали циничной аферы
Мужчину из Кривого Рога подозревают в оформлении кредитов на без вести пропавших военнослужащих. По предварительным данным, таким путём он мог получить сумму в 2 000 000 гривен!
Об этом сообщают на странице Киевской областной прокуратуры в Facebook.
Детали уголовного дела
По данным следствия, житель Кривого Рога получил личные данные пропавшего без вести военнослужащего ВСУ. Мужчина использовал электронно-вычислительную технику и дубликат сим-карты, чтобы оформить на имя военного кредит.
После этого он перечислил средства на свои личные счета, а также снял определенную сумму наличными. Как сообщают правоохранители, злоумышленник тратил деньги на собственные нужды.
Аналогичным способом он завладел данными еще 20 военных и просто повторил вышеописанные действия. Общая сумма кредита составила более 2 000 000 гривен!
Какое наказание грозит обвиняемому
Злоумышленнику уже объявили о подозрении по фактам мошенничества и незаконном обращении с боеприпасами. Правоохранители его задержали, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Кроме того, в помещении обвиняемого провели обыск. По его результатам изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, сим-карты мобильных операторов связи, банковские карты и денежные средства, а также граната.
К тому же, правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к преступной деятельности, а также лица потерпевших.
Фотографии с места обысков (фото: Киевская областная прокуратура)
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