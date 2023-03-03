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Шахрай "сколотив" статок на зниклих безвісти військових ЗСУ: деталі цинічної афери

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Кривий Ріг, П'ятниця 03 березня 2023 16:32
Шахрай "сколотив" статок на зниклих безвісти військових ЗСУ: деталі цинічної афери Мешканця Кривого Рогу затримали за кредити на зниклих військових (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Чоловіка з Кривого Рогу підозрюють в оформленні кредитів на безвісти зниклих військовослужбовців. За попередніми даними, таким шляхом він міг отримати суму у 2 000 000 гривень!

Про це повідомляють на сторінці Київської обласної прокуратури у Facebook.

Деталі кримінальної справи

За даними слідства, мешканець Кривого Рогу здобув особисті дані зниклого безвісти військовослужбовця ЗСУ. Чоловік використав електронно-обчислювальну техніку та дублікат сім-картки, щоб оформити на ім’я військового кредит.

Після цього він перерахував кошти на свої особисті рахунки, а також зняв певну суму готівкою. Як повідомляють правоохоронці, зловмисник витрачав гроші на власні потреби.

Аналогічним способом він заволодів даними ще 20 військових і просто повторив вище описані дії. Загальна сума кредиту склала понад 2 000 000 гривень!

Яке покарання загрожує звинуваченому

Зловмиснику вже оголосили про підозру за фактами шахрайства та незаконного поводження з боєприпасами. Наразі правоохоронці його затримали, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім того, у помешканні звинуваченого провели обшук. За його результатами, вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти мобільних операторів зв'язку, банківські картки та грошові кошти, а також гранату.

До того ж правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до злочинної діяльності, а також особи потерпілих.

Шахрай &quot;сколотив&quot; статок на зниклих безвісти військових ЗСУ: деталі цинічної афериШахрай &quot;сколотив&quot; статок на зниклих безвісти військових ЗСУ: деталі цинічної афериШахрай &quot;сколотив&quot; статок на зниклих безвісти військових ЗСУ: деталі цинічної афериШахрай &quot;сколотив&quot; статок на зниклих безвісти військових ЗСУ: деталі цинічної афери

Світлини з місця обшуків (фото: Київська обласна прокуратура)

Раніше ми розповідали про псевдоволонтера із Запоріжжя, який обманув дружину бійця на 1 000 доларів.

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