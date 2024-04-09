Для чего нужна лампа для монитора и как правильно ее выбрать

В современном мире, где большая часть нашей жизни связана с использованием компьютеров и мониторов, освещение играет ключевую роль не только в комфорте работы, но и в заботе о здоровье глаз. Лампа для монитора - это не просто дополнительный аксессуар, а важное средство, которое помогает снизить напряжение глаз и улучшить качество просмотра при работе за компьютером.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на тайваньскую компанию по производству компьютерной техники и электроники BenQ .

Что за лампы для монитора

Световая панель монитора - это аппаратное обеспечение со специально разработанным зажимом, позволяющим прикреплять его к мониторам. Это отличный способ улучшить эргономичные условия освещения и сэкономить ценное место на вашем столе. Асимметричная оптическая конструкция световой панели монитора также устраняет блики от экрана, освещая только стол.

Стоит ли использовать лампу для монитора

Вы можете подумать, что покупка световой панели для монитора не так уж и важна, но дискомфорт в глазах из-за недостаточного освещения быстро напомнит вам, насколько важно правильное освещение.

Прежде чем что-либо покупать, лучше тщательно рассмотреть свои потребности и предпочтения. Что следует учитывать при выборе световой панели для монитора:

Освещенность

Слабый синий свет

Экономия места

Регулируемость

Внешний вид

Какие преимущества ламп для монитора

Уменьшает нагрузку на глаза

Создавая рабочую или игровую среду, вы должны убедиться, что она хорошо освещена. Это облегчает будущие проблемы со здоровьем и обеспечивает более высокий уровень производительности.

Устраняет блики монитора

Яркие настольные светильники традиционного дизайна часто создают раздражающие блики на экране, заставляя вас перемещать монитор. В лучших светодиодных настольных лампах сегодня используется сложная оптика, позволяющая направлять свет на стол и не допускать его попадания на экран.

Интеллектуальная смена яркости и цвета

Ищите лампу, которая может менять цвет в соответствии с вашим стилем работы или временем суток. Цветовая "температура" может влиять на вашу концентрацию и настроение.

Экономия места

Захламленное пространство - это большой недостаток для настольного компьютера. Это не только мешает сосредоточиться, но и влияет на настроение. Благодаря световой панели на мониторе вы можете попрощаться с бардаком на столе.

Для цоколя лампы и дополнительных проводов не требуется места, что поможет вам навести порядок и сохранить ваш стол чистым и профессиональным. Более того, нет необходимости в винтах или ленте, которые могут повредить мониторы, поскольку зажим подходит для любого монитора толщиной от одного до трех сантиметров.

Светодиоды с нулевым мерцанием

Многие светодиодные лампы используют базовые компоненты, которые быстро мигают, имитируя свет лампы накаливания. В световых панелях используются светодиоды с нулевым мерцанием, которые действуют так же, как лампы накаливания, создавая стабильный световой поток, приятный для глаз, создавая продуктивную и эффективную рабочую среду.

Умное затемнение

Для многих людей, работающих возле окон, окружающий свет колеблется в течение дня и вечера. Подсветка лампы оснащена датчиком внешней освещенности, который определяет свет окружающей среды и подстраивается под него, создавая более комфортную рабочее место.

Регулируемая цветовая температура

Плавный выбор яркости и цветовой температуры поможет вам настроить их в соответствии с вашими потребностями. Теплый свет поможет расслабиться и восстановить силы, а холодный сконцентрироваться.

Как выглядит лампа для монитора (фото: BenQ)

Как выбрать лампу на монитор

Уточните режимы работы

Пожалуй, это самый главный параметр таких осветительных приборов. Идеальная лампа должна предлагать широкие настройки температуры и яркости, чтобы вы могли настроить освещение под монитор и окружение, и действительно снизили нагрузку на глаза.

Узнайте зону подсветки

Некоторые производители указывают, на каком расстоянии и насколько ярко работает их лампа. Это стоит проверить заранее, особенно если у вас большой стол: может оказаться, что мощности прибора не хватит, и края окажутся в тени.

Проверьте тип крепления и подключения

Все лампы надеваются на монитор сверху, ширина крепления обычно регулируется под толщину корпуса. У моделей подешевле лампа обычно прикручивается к подставке, более дорогие и продвинутые версии дают больше контроля за счёт магнитного крепежа устройства к подставке или шарнира, позволяющего настроить угол наклона уже после установки.