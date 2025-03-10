Чего ожидать от iOS 19: новые функции, дата релиза и свежие слухи

Поддержит ли ваш iPhone iOS 19?

Каждый год одним из самых важных вопросов становится, какие модели iPhone смогут обновиться до новой версии iOS. Хорошие новости для пользователей iPhone в 2025 году: все устройства, поддерживающие iOS 18, смогут обновиться до iOS 19. Согласно информации от источников, так выглядит полный список всех устройств:

iPhone XR

iPhone XS и XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro и 11 Pro Max

iPhone 12 и 12 mini

iPhone 12 Pro и 12 Pro Max

iPhone 13 и 13 mini

iPhone 13 Pro и 13 Pro Max

iPhone 14 и 14 Plus

iPhone 14 Pro и 14 Pro Max

iPhone 15 и 15 Plus

iPhone 15 Pro и 15 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 16 и 16 Plus

iPhone 16 Pro и 16 Pro Max

iPhone SE (2-е поколение)

iPhone SE (3-е поколение)

Однако важно отметить, что не все функции iOS 19 будут доступны на всех моделях iPhone. Некоторые наиболее ресурсоемкие функции, такие как Apple Intelligence, будут ограничены только новейшими моделями iPhone.

Особенности iOS 19

Изменения в Siri (частично)

По данным Bloomberg, Apple работает над фундаментальными изменениями в работе Siri в рамках iOS 19. В настоящее время Siri разделена на две системы: одна управляет традиционными командами, такими как таймеры и будильники, а другая - более сложными действиями. Последняя также будет обрабатывать новые ИИ-функции, такие как персональный контекст и действия в приложениях, которые появятся в iOS 18.

В iOS 19 Apple планирует объединить эти две системы. Это должно улучшить производительность и ускорить реакции Siri на запросы разных типов.

Apple столкнулась с трудностями в реализации других крупных изменений в Siri для iOS 19. Изначально сообщалось, что компания планировала представить новую версию Siri с "разговорным" интерфейсом, более похожим на взаимодействие с человеком. Однако этот апдейт отстает от графика и не будет анонсирован на WWDC в июне.

В настоящее время iOS 18 предлагает интеграцию с ChatGPT в рамках Siri и Apple Intelligence. Цель Apple в iOS 19 - перенести эту функциональность внутрь компании и подчеркнуть преимущества конфиденциальности своей платформы по сравнению с OpenAI ChatGPT.

Редизайн приложения Камера

Помимо Apple Intelligence и Siri, Apple, по сообщениям, планирует редизайн приложения Камера в рамках iOS 19. Новое приложение Камера будет иметь дизайн, который "отражает философию дизайна visionOS", с акцентом на прозрачность.

Сообщается, что Apple упростила элементы управления в нижней части интерфейса, сведя их к двум переключателям для "Фото" и "Видео". Пользователи смогут переключаться между различными режимами внутри каждого меню, настраивать параметры, такие как экспозиция, и многое другое.

В верхней части интерфейса пользователи получат быстрый доступ к настройкам таких функций, как Live Photos, вспышка, а также настройки разрешения и частоты кадров. Кроме того, сохраняется отдельная кнопка для доступа к библиотеке фотографий пользователя.

Редизайн приложения Камера в стиле visionOS (фото: 9to5Mac)

Задержки

Даже несмотря на приближающийся анонс iOS 19 в июне, Apple все еще работает над завершением внедрения функций, анонсированных для iOS 18 в прошлом году. Некоторые из самых впечатляющих и мощных функций Apple Intelligence все еще не выпущены.

По данным Bloomberg, продолжающаяся разработка iOS 18 привела к тому, что "большее количество функций, запланированных для iOS 19", было отложено до весны 2026 года. Это связано с тем, что инженеры Apple все еще работают над проектами iOS 18 "когда обычно они уже должны были бы работать над следующим обновлением".

Это означает, что iOS 19 может быть выпущена без ряда ключевых функций в сентябре. Отсутствующие опции будут добавляться постепенно в следующих обновлениях.

График релиза iOS 19

iOS 19, вероятно, будет анонсирована на WWDC в июне, после чего будет доступна для бета-тестирования разработчиками. Ожидается, что публичная бета-версия iOS 19 будет выпущена в июле, а релиз для всех - в сентябре.

Вас может заинтересовать:

5 причин, почему пользователи iOS выберут iPhone 16e

Что нового появилось в обновлении iOS 18.4 для вашего iPhone

10 фишек, чтобы сделать ваш iPhone еще удобнее в Центре управления