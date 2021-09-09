У Чкаловому на місці довгобуду з'явиться "дитсадок мрії"

"Для дошкільнят регіону створюємо «дитсадки мрії». Два такі заклади облаштовуємо в Нікопольському районі. На них давно чекають місцеві малюки та їхні батьки", - розповів Валентин Резніченко.

На фініші, зокрема, перебуває реконструкція дитячого садочка у Чкаловому. У просторих, світлих, барвистих приміщеннях ремонтники наносять останні штрихи. Чкалівський дитсадок "Берізка" давно чекав на новосілля, адже має невеличке приміщення, розраховане всього на 2 групи малюків. Новий корпус почали зводити у 90-ті, але зупинилися "на півслові". За довгобуд ніхто не брався кілька десятиліть. Все змінилося, коли дитсадок потрапив до програми "Велике будівництво".

"Завершили внутрішнє оздоблення. Зараз встановлюємо сантехніку, тестуємо нові комунікації. У групах стелимо лінолеум. На першому поверсі підлога з підігрівом. Там розмістять наймолодшу - ясельну групу", - розповів головний інженер підрядної організації Нікон Білокур.

У садочку облаштували велику залу для проведення свят і спортивних занять, в іншому крилі - кімнату для творчості. Дитячі приміщення розфарбували: спальні оздобили у спокійних тонах, роздягальні зробили яскравими, а ігрові - світлими, з кольоровими акцентами. Також у дитсадку облаштували харчоблок із їдальнею.

На подвір’ї дитсадка підрядники посіяли газон, посадили дерева та облаштували ігрові майданчики з альтанками.

Новий садочок у Чкаловому загалом зможе прийняти 80 малюків.

Як інформує Дніпропетровська ОДА, триває також модернізація дошкільного закладу в Павлопіллі.