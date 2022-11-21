RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Четкие сигналы о том, что от близости с этим мужчиной лучше отказаться

Фото: 5 типов мужчин, которые не подходят для близких отношений (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Страсть и самые светлые чувства обычно нас не спрашивают и накрывают с головой, как правило, в самый неподходящий момент. И что самое неприятное - избранником может стать мужчина, который не годится на роль близкого друга, партнера или спутника жизни.

Какие сигналы четко говорят о том, что с этим мужчиной не стоит завязывать отношения, даже мимолетные - читайте ниже.

Мужчина с зависимостью

Этот тип мужчин опасен в любых вариантах отношений. С первого взгляда определить мужчину с алкогольной или наркотической зависимостью, увы, можно не всегда. Однако 1-3 свиданий бывает достаточно, чтобы понять у него есть проблемы.

Такие мужчины хотят близости побыстрее и начинают настаивать на постели до того, как женщина поймет, что за персонаж перед ней. Более того, к своей зависимости они обычно относятся лояльно и считают, что нет ничего в ней плохого.

Мужчина, который сбился со счета

Не стоит заводить даже мимолетные отношения с мужчиной, у которого было женщин больше, чем звезд на небе. Женщина для него обычно просто очередное достижение, не более того. Стать для такого мужчины кем-то особенным, увы, не получится и мечтать о том, что все изменится - не стоит.

Женщины для таких мужчин просто трофеи. Выяснить при первой встрече это бывает сложно, но вполне реально. Достаточно попросить его рассказать о себе и своей личной жизни. Либо он сам расскажет о своих похождениях, либо проговорится случайно, либо начнет вести себя странно и у женщины будет повод заподозрить, что он нечестен.

Женатый

Еще один тип мужчин, с которым не стоит иметь никаких отношений, кроме деловых. В некоторых случаях могут быть дружеские отношения, но тут следует соблюдать осторожность, так как физическое влечение пока никто не отменял.

А вот близкие отношения с таким мужчиной заводить категорически не рекомендуется. Это приведет к морю лжи, разочарованиям, неприятными ситуациям и душевным ранам.

Абьюзер

Не соглашайтесь на близость с мужчинами, которые проявляют признаки абьюзера. Обычно они красиво ухаживают, начинают опекать, заботиться "лучше мамы", но со временем это все приводит к очень плачевным последствиям.

Обратите внимание на поведение мужчины - если он срывается на официанта в ресторане, может нахамить незнакомому человеку, у него быстро сменяется тон и настроение и он с первых свиданий начинает решать, что для вас лучше - бегите как можно быстрее.

Такие мужчины могут не остановиться, когда сделают вам больно и потом начнут доказывать, что в этом есть ваша вина. Абьюзеры не думают о чувствах других, и они совершенно не склонны к эмпатии.

Мистер Обещалкин

С первых свиданий такой мужчина начинает вам сразу обещать счастливую жизнь, любовь до гроба, помощь во всем и избавление от всех проблем. Обычно после первой ночи такие мистеры обещалкины испаряются вместе со своими обещаниями.

Кстати, ранее мы писали о том, как быстро распознать абьюзера.

А еще рассказывали о том, почему вы не можете построить серьезные отношения.

Читайте РБК-Украина в Google News
стосунки