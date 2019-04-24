Чистий четвер: що категорично заборонено робити в цей день

Чистий четвер перед Великоднем 2019 припадає на 25 квітня
Чистий четвер - час для очищення душі і тіла, а також важливий день для господинь. Всі домашні клопоти прийнято виконувати саме в це свято перед Великоднем. Але також варто знати, що не можна робити в Чистий четвер, головні прикмети і традиції - в нашому матеріалі.
Великий піст перед Христовим Воскресінням символізує духовне очищення і готує віруючих до найголовнішого свята християн. Особливо значущим днем посту є Чистий четвер. Вважається, що саме в цей день Син Божий провів перше причастя на Таємній Вечері з апостолами.
За традицією, в Чистий четвер потрібно:
Особливих обрядiв і прикмет свята напередодні Великодня дотримуються протягом століть. Так, до наших днів збереглася традиція купання в Чистий четвер до сходу сонця, заготівля "четвергової солі", грошовий ритуал.
За повір'ям, "четвергова сіль" - потужний оберіг від бід і хвороб. Раніше господині готували її в печі. Сіль змішували з м'якоттю житнього хліба, висипали в горщик і витримували кілька годин на вугіллі. Сучасний оберіг можна приготувати набагато простіше - в духовій шафі.
Запечену сіль прийнято ставити в центрі святкового столу, приправляти нею крашанки. Також щіпку "четвергової солі" можна розвіяти над землею для родючості. Її беруть в дорогу, щоб захиститися від аварій. Сіль в мішечку використовують для прогрівань при хворобах.
Ще один популярний ритуал Великого четверга пов'язаний із залученням достатку. Для цього необхідно тричі за день перерахувати всі свої заощадження - на світанку, опівдні і на заході сонця. Робити це потрібно в таємниці навіть від найближчих людей.
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