Чистый четверг 2024: лучшие и искренние поздравления в стихах и прозе

В этот день, 2 мая 2024 года, христиане празднуют Четверг перед Пасхой, также известный как Чистый четверг. Это особый праздник в подготовке к Светлому Воскресению Христову.
Лучшие поздравления в стихах и открытках - вы найдете в материале РБК-Украина (проект Styler).
Пусть в Чистый четверг вода смоет с тебя все тревоги и печали, пусть покинут твой дом все беды и невзгоды, пусть останется в душе светлое счастье и радость, пусть избавится от сердца твоей печали и обиды, но не потеряет веры во все хорошее!
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Поздравляю с Чистым четвергом! Желаю вам душевного покоя, крепкого здоровья и счастья. Пусть в вашем доме всегда царят любовь, понимание и уют.
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В день Чистого четверга хочу пожелать Вам покоя в душе, гармонии и уюта в доме, любви в сердце ко всему миру. Пусть с Вами будет вера в самое лучшее, надежда на процветание, радость от встречи с будущим.
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В Чистый четверг хочу пожелать чистоты чувств, мыслей, счастья и любви. Пусть из вашего дома пойдут печали, а из сердца дурные мысли. Да будет больше места для доброты, надежды и удачи!
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С Чистым четвергом поздравляю! Желаю, чтобы ваши мысли и слова были чистыми и несли только приятные эмоции. Пусть вера и добро побеждают. Пусть родные будут счастливы и здоровы.
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В Чистый четверг желаю вам очиститься от всего дурного, что накопилось за год. Пусть из вашей жизни уйдут все беды и печали, а придут радость, любовь и удача. Желаю вам мира, добра, согласия и благоденствия.
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В Чистый Четверг хочу от души пожелать чистоты мыслей, чувств, любви и счастья. Пусть из дома исчезнет печаль, а из мыслей - тоска. Пусть в твоей жизни не будет больше места для оскорблений и плохих слов, а праздник подарит добрую надежду и удачу.
Пусть чистота придет в ваш дом,
Одарит радостью, теплом,
Звенит, как чистая вода,
Да беды смоет навсегда.
Ручьи и реки, лужицы, моря,
А, может, в кране даже вдруг вода
Восторга, святости станет полна.
От всех тревог не оставляя и следа,
Купальни обновит вас чистая вода.
Родных поздравьте в этот чистый день.
Успехов, пусть беда не бросит на вас тень.
***
Чистый четверг - праздник святой.
Пусть с ним прибудет любовь.
Пусть Бог защитит от беды любой.
Здоровье крепнет вновь.
Пусть дом наполнится светом.
Здоровья, удачи, тепла.
Пусть жизнь озариться смехом
И будет долга и светла.
***
Давайте смоем все плохое
Водою чистою с себя.
И выметем с души метлою
Обиды, что по ней скрепят.
Желаю вам чистейших мыслей
И радостных погожих дней.
Богатств чтобы было не исчислить,
Успех придет пусть поскорей.
***
Тебе желаю море чистоты!
Во всём порядок нужно навести.
И если сможешь сделать это ты,
То целый год во всем будет везти.
Пускай душа твоя будет сиять,
Уют царит и в доме пусть твоем,
А сердце будет просто трепетать
От чистых мыслей! С Чистым четвергом!
***
День сегодня очень чистый,
Изумительный - четверг!
Чтоб все было кругом чисто
И сиял весь человек!
Будем радоваться жизни.
Украшать, приумножать.
Чтобы счастье и здоровье
Непременно приближать.
***
Чистый четверг к нам идет,
Всем очищение несет!
В доме своем уберись,
Господу ты помолись,
Тело свое ты омой
Сегодня водою святой,
Господу душу открой
И в ней поселится покой!
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