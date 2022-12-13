Чистим гранат без брызг и грязных рук: зернышки выпадут сами

Очистка граната часто оставляет много брызг вокруг, а руки становятся грязными и липкими. Но есть ряд способов, как избежать таких неприятностей.
О супрспособе, который поможет быстро разобрать гранат, читайте ниже в материале Styler.
Можно сделать проще. Перевернуть уже раскрытый гранат над миской и постучать по нему рукояткой ножа. Зерна начнут выпадать в посуду.
Далее вам останется только наслаждаться зернышками, получая заряд витаминов и микроэлементов, которыми очень богат этот фрукт.
Гранат можно есть не всем, он протипоказан:
Ранее мы писали также, что будет, если регулярно есть гранат с косточками.
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