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Чистим гранат без брызг и грязных рук: зернышки выпадут сами

Как почистить гранат без брызг (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Очистка граната часто оставляет много брызг вокруг, а руки становятся грязными и липкими. Но есть ряд способов, как избежать таких неприятностей.

О супрспособе, который поможет быстро разобрать гранат, читайте ниже в материале Styler.

Инструкция по очистке

  • Аккуратно срежьте верхнюю часть по кругу – ту, где у фрукта хвостик. Старайтесь не задеть зернышки, чтобы избегать вытекания сока.
  • Вырежьте внутреннюю белую часть.

  • Внутри вы увидите, что гранат состоит из пяти секций, разделенных перепонками. Сделайте по этим перепонкам надрезы.
  • Раскройте по ним гранат и зернышки легко отойдут от перепонок.

Можно сделать проще. Перевернуть уже раскрытый гранат над миской и постучать по нему рукояткой ножа. Зерна начнут выпадать в посуду.

Далее вам останется только наслаждаться зернышками, получая заряд витаминов и микроэлементов, которыми очень богат этот фрукт.

Гранат можно есть не всем, он протипоказан:

  • При болезнях пищеварительно тракта (но без косточек можно),
  • Людям с низким давлением, чтобы не понизить его еще больше.
  • Детям до двух лет.
  • При аллергии и индивидуальной непереносимости.

Ранее мы писали также, что будет, если регулярно есть гранат с косточками.

Кроме того, читайте про супер сок, который в разы дешевле магазинного и гораздо полезнее.

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