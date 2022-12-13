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Чистимо гранат без бризок та брудних рук: зернятка випадуть самі

Як почистити гранат без бризок (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Очищення граната часто залишає багато бризок навколо, а руки стають брудними та липкими. Але є кілька способів, як уникнути таких неприємностей.

Про спосіб, який допоможе швидко розібрати гранат, читайте нижче в матеріалі Styler.

Інструкція з очищення

  • Акуратно зріжте верхню частину по колу – ту, де у фрукта хвостик. Намагайтеся не зачепити зернятка, щоб уникати витікання соку.
  • Виріжте внутрішню білу частину.

  • Усередині ви побачите, що гранат складається із п'яти секцій, розділених перетинками. Зробіть по цих перетинках надрізи.
  • Розкрийте по них гранат і зерна легко відійдуть від перетинок.

Можна зробити простіше. Перевернути вже розкритий гранат над мискою і постукати по ньому рукояткою ножа. Зерна почнуть випадати у посуд.

Далі вам залишиться тільки насолоджуватися зернятками, отримуючи заряд вітамінів та мікроелементів, якими дуже багатий цей фрукт.

Гранат можна їсти не всім, він протипоказаний:

  • При хворобах травного тракту (але без кісточок можна),
  • Людям із низьким тиском, щоб не знизити його ще більше.
  • Дітям віком до двох років.
  • При алергії та індивідуальній непереносимості.

Раніше ми писали також, що буде, якщо регулярно є гранат із кісточками.

Крім того, читайте про суперсік, який у рази дешевше за магазинний і набагато корисніший.

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