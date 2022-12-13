Чистимо гранат без бризок та брудних рук: зернятка випадуть самі

Очищення граната часто залишає багато бризок навколо, а руки стають брудними та липкими. Але є кілька способів, як уникнути таких неприємностей.
Про спосіб, який допоможе швидко розібрати гранат, читайте нижче в матеріалі Styler.
Можна зробити простіше. Перевернути вже розкритий гранат над мискою і постукати по ньому рукояткою ножа. Зерна почнуть випадати у посуд.
Далі вам залишиться тільки насолоджуватися зернятками, отримуючи заряд вітамінів та мікроелементів, якими дуже багатий цей фрукт.
Гранат можна їсти не всім, він протипоказаний:
Раніше ми писали також, що буде, якщо регулярно є гранат із кісточками.
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