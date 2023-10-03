Чиновник объяснил, кто из украинских военных имеет право на квартиру от государства

В Украине до конца 2024 года около 2300 семей военных должны получить квартиры. Дело в том, что Министерство по делам ветеранов Украины выделило 5,5 млрд грн на закупку жилья для украинских военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на первого заместителя министра по делам ветеранов Александра Порхуна в эфире "Подробностей".

Кто из военных получит квартиры

По словам чиновника, программа по выделению жилья рассчитана на тех военных, которые получили первую или вторую группу инвалидности в результате участия боевых действий, а также членов семей погибших за Украину воинов.

Также программа покрывает участников боевых действий ВПЛ и действует для категории участников боевых действий на территории других государств, лиц с инвалидностью в результате войны 1-й и 2-й группы и членов семей умерших участников боевых действий на территории других государств.

Кстати, участники Революции Достоинства тоже могут рассчитывать на получение жилья, но все подробности для этой категории будут известны к концу этого года.

Кто уже получил деньги на жилье

Александр Порхун сообщил, что 700 защитников уже получили деньги на свои карточные счета, 13 из них уже приобрели жилье.

В министерстве рассчитывают, что свое жилье в этом году приобретет примерно 2300 семей, нуждающихся в жилье.

Как происходит процесс

Например, военный получил первую группу инвалидности. Он обращается в жилищную комиссию по месту регистрации, там устанавливают размер денежной помощи, которую данная семья может получить.

Далее Министерство по делам ветеранов Украины 1 апреля 2024 года будет собирать совещание и будет распределять деньги на карточные счета ветеранов войны.