Чем отличаются депрессия и апатия: поймите, что присуще вам

Первое отличие

Депрессия. Мои депрессивные симптомы продолжаются неделями, если не месяцами, влияя на разные аспекты моей жизни.

Апатия. Апатия может появляться и исчезать, изменяя свою интенсивность в зависимости от обстоятельств, но не длится долго.

Второе отличие

Депрессия. Я чувствую изменения в аппетите, нарушение сна, усталость или непонятные боли и ломоту в теле.

Апатия. Я иногда могу пренебрегать заботой о себе за неимением мотивации, но обычно я не чувствую заметных физических симптомов в теле.

Депрессия и апатия - в чем разница (фото: Freepik)

Третье отличие

Депрессия. Я постоянно отказываюсь от социальной активности и изолируюсь от других из-за чувства собственного ничтожности или самосознания.

Апатия. Я могу запереться в себе, но это скорее потому, что мне не хватает интереса и желания проводить время с другими, а не из-за негативного самовосприятия.

Четвертое отличие

Депрессия. Я часто чувствую себя плаксивым, грустным, тревожным и взволнованным, борюсь с бессонницей и потерей аппетита. Чувства ничтожности и безнадежности преследуют меня, а иногда даже мысли о смерти.

Апатия. Я чувствую снижение мотивации без явного снижения сознания, когнитивных нарушений или эмоционального расстройства.