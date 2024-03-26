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Чим відрізняються депресія та апатія: зрозумійте, що притаманне вам

Депресія та апатія - в чому різниця (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Іноді ми відчуваємо незрозумілий стан, який може дуже сильно впливати на наше ментальне здоров’я, але в цьому стані ми часто можемо плутати депресію з апатією, яка є менш небезпечна

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на психологічний портал Mentoly в Instagram.

Перша відмінність 

Депресія. Мої депресивні симптоми тривають тижнями, якщо не місяцями, впливаючи на різні аспекти мого життя.

Апатія. Апатія може зʼявлятися і зникати, змінюючи свою інтенсивність залежно від обставин, але не триває довго.

Друга відмінність 

Депресія. Я відчуваю зміни в апетиті, порушення сну, втому або незрозумілі болі та ломоту в тілі.

Апатія. Я іноді можу нехтувати піклуванням про себе через брак мотивації, але зазвичай я не відчуваю помітних фізичних симптомів в тілі.

Депресія та апатія - в чому різниця (фото: Freepik)

Третя відмінність 

Депресія. Я постійно відмовляюся від соціальної активності та ізолююся від інших через відчуття власної нікчемності або самосвідомості.

Апатія. Я можу замкнутися в собі, але це скоріше тому, що мені бракує інтересу та бажання проводити час з іншими, а не через негативне самосприйняття.

Четверта відмінність 

Депресія. Я часто відчуваю себе плаксивим, сумним, тривожним і схвильованим, борюся з безсонням і втратою апетиту. Почуття нікчемності та безнадійності переслідують мене, а іноді навіть думки про смерть.

Апатія. Я відчуваю зниження мотивації без явного зниження свідомості, когнітивних порушень або емоційного розладу.

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