Чем отличается писанка от крашанки и что нужно есть на Пасху

Чем отличается писанка от крашанки

Яйцо еще с языческих времен является символом жизни. А вот христианский обычай изготавливать писанки и крашанки на Пасху, связывают со святой Марией Магдалиной, которая сообщила римскому императору Тиберию о воскресении Иисуса - и преподнесла ему в подарок яйцо.

Украинцы в древности на Пасху делали от 12 до 60 штук писанок и крашанок. Однако между ними была существенная разница.

Писанки - это яйца, расписанные узорами вручную. Их красили в несколько цветов и наносили разные орнаменты. Расписывали их преимущественно в течение Страстной недели, чаще всего в Чистый четверг.

А вот крашанки - это яйца окрашенные натуральным или искусственным красителем. В основном - в красный, желтый, синий, зеленый и золотистый цвета. Такие яйца не имели узора. Крашанки делали, как правило, в субботу накануне Пасхи.

Крашанки закрашивают в один цвет без узора (фото: pixabay)

Что нужно есть на Пасху

Первоначально писанки не употреблялись в пищу. Их делали на праздник, чтобы ими обмениваться с родственниками и друзьями. Кроме того, писанка - это сырое яйцо, а не вареное. Длительное хранение традиционной писанки в древности обеспечивалось ее запеканием ("опеканием") в печи.

А вот крашанки ели на праздник и играли ими в пасхальные игры.

Наши предки верили, что писанки и крашанки способны оградить дом от пожара - их хранили за иконой круглый год. С их помощью также искали потерявшийся скот.

Скорлупу от пасхальных яиц бросали в реку. Верили, что через неделю она доплывет до умерших и так они узнают о Пасхе.

На самом деле разновидность пасхальных яиц, кроме писанок и пасхальных яиц, еще насчитывает крапанки (окрашенное яйцо, а затем сбрызнутое другой краской) и драпанки (закрашенное темным красителем яйцо, на котором иглой, шилом или гвоздем выцарапывали орнамент).