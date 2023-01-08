Чем подкормить орхидеи, чтобы они пышно росли и часто цвели

Орхидеи будут активно расти и пышно цвести, если за ними правильно ухаживать и вовремя подкармливать.
Об этом рассказала в TikTok профессиональная цветочница на канале "Мир орхидей".
Эту процедуру проводят в период активной вегетации, то есть роста новых листочков, чтобы они были крепкими и здоровыми.
А также, когда орхидея выбрасывает цветоносы. Так часто бывают осенью, когда становится прохладнее.
Прекрасно подойдет вытяжка из биогумуса, которую можно купить, как в специализированных магазинах, так и заказать онлайн. Есть специальные вытяжки "для орхидей".
Растворите в 4 литрах воды 1 колпачок (50 мл) удобрения. Хорошо перемешайте.
Орхидеи будут пышно расти с правильной подкормкой (фото: freepik)
Поливать нужно с "замачиванием". Залейте удобрение в емкость, чуть больше горшка с орхидеей.
Поставьте туда орхидею, чтобы часть горшка, где корни, погрузилась в воду. Оставьте на несколько часов, чтобы орхидея "напилась".
Раньше мы писали, как сделать так, чтобы орхидея выбросила сразу несколько цветоносов.
Также узнайте, какое удобрение из холодильника заставит вашу орхидею пышно цвести.