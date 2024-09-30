Чем пастеризованное молоко отличается от ультрапастеризованного: преимущества и недостатки

На полках магазинов можно легко обнаружить пастеризованное и ультрапастеризованное молоко. Хотя оба вида относятся к термически обработанному молоку, между ними есть существенная разница.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, чем отличается пастеризованное молоко от ультрапастеризованного и какое полезнее.
Кроме очевидной разницы в способе обработки молока эти виды отличаются своими свойствами, пользой и использованием в кулинарии.
Способ термической обработки
При пастеризации молоко разово нагревают до 71 градуса и прогревают в течение 15 секунд. После этого жидкость разливают по бутылкам.
При ультрапастеризации молоко нагревают до температуры 137 градусов, прогревают в течение 2 секунд, а затем охлаждают.
Срок хранения
Пастеризация уничтожает организмы, которые могут оказаться вредными для организма, и продлевает срок хранения молока в холодильнике до двух недель.
В считанные секунды ультрапастеризации уничтожаются как болезнетворные организмы, так и бактерии порчи. Поэтому ультрапастеризованное молоко может храниться в три раза дольше пастеризованного молока. Впрочем, на длительность хранения влияет также стерильность упаковки.
Полезные свойства
Ультрапастеризованное молоко не содержит бактерий, поэтому вряд ли скиснет, в отличие от пастеризованного молока.
Какое молоко хранится дольше (иллюстративное фото: Freepik)
Впрочем, пастеризованное молоко, сохраняющее больше полезных свойств, не является полностью очищением от бактерий - ведь пастеризация не уничтожает все микробы, хотя и угнетает их активность. Поэтому пастеризованное молоко в конце концов может скиснуть.
Вкус
Вкус ультрапастеризованного и пастеризованного молока несколько отличается. Ведь температура, используемая для пастеризации, не изменяет питательную ценность и вкус молока.
А более высокая температура ультрапастеризации, карамелизует некоторый сахар и денатурирует белок, поэтому ультрапастеризованное молоко по вкусу несколько похоже на кипяченое.
Использование
Как пастеризованное, так и ультрапастеризованное молоко можно использовать для приготовления каши или других молочных блюд. Однако приготовить домашний творог и сыр, например, брынзу, моцареллу или сливочный сыр легче из пастеризованного.
Ведь при ультрапастеризации высокая температура изменяет белки так, что они не могут сформировать необходимый творожный сгусток. Кроме этого, в ультрапастеризованном молоке нет бактерий, которые могут его сквасить.
Поэтому, чтобы приготовить творог из ультрапастеризованного молока, необходимо добавить закваску - например, сметану.
Важно помнить, что ни один продукт не может храниться вечно - в том числе ультрапастеризованное молоко. Поэтому, чтобы молочные продукты хранились долго, нужно соблюдать условия, указанные на упаковке.
Не стоит употреблять молоко, которое хранилось дольше рекомендуемой даты. А вот выбор молока зависит от того, для каких блюд его использовать.
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При написании материала использовались следующие источники: Ассоциация производителей молока Украины, The Kitchn, Lactalis Ukraine.