RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Чем обработать клубнику во время цветения, чтобы получить крупные и сладкие ягоды

Фото: Чем обработать клубнику, пока она цветет (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Обработка клубники во время цветения может быть полезна для защиты растений от вредителей и болезней. Однако важно использовать безопасные и эффективные методы, особенно если вы стремитесь к органическому или природному выращиванию.

Чем обработать растение, пока оно цветет, чтобы получить хороший урожай, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

В материале использованы данные сайтов, Агросектор, Сад и огород.

Чем обрабатывать клубнику

Бордоская смесь

Это старый проверенный метод, использующий смесь извести и серы. Она может помочь в борьбе с грибковыми болезнями и некоторыми вредителями.

Натуральные растворы

Вы можете использовать различные натуральные растворы на основе растений, таких как чеснок, перец или перегон, чтобы отпугнуть вредителей.

  • клубнику целесообразно высаживать рядом с чесноком, он хорошо защищает ее от насекомых;
  • в течение следующего дня после обработки такой подкормкой можно обработать листья раствором из 1 чайной ложки меда на 1 литр воды.

Мульчирование

Покрытие почвы вокруг растений мульчей может помочь предотвратить распространение болезней и сохранить влагу, что способствует здоровому росту растений.

Перед использованием любых средств обработки важно проверить их безопасность для растений, людей и окружающей среды. Также следует соблюдать инструкции по использованию и дозировке, чтобы избежать негативного воздействия на урожай или окружающую среду.

 

Читайте также, почему клубника цветет, но потом нет ягод.

Также мы рассказывали, как правильно поливать помидоры в огороде, чтобы они дали мощный урожай.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОгородЯгодыЛайфхаки