Чем обработать клубнику во время цветения, чтобы получить крупные и сладкие ягоды

Обработка клубники во время цветения может быть полезна для защиты растений от вредителей и болезней. Однако важно использовать безопасные и эффективные методы, особенно если вы стремитесь к органическому или природному выращиванию.
Чем обработать растение, пока оно цветет, чтобы получить хороший урожай, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
В материале использованы данные сайтов, Агросектор, Сад и огород.
Бордоская смесь
Это старый проверенный метод, использующий смесь извести и серы. Она может помочь в борьбе с грибковыми болезнями и некоторыми вредителями.
Натуральные растворы
Вы можете использовать различные натуральные растворы на основе растений, таких как чеснок, перец или перегон, чтобы отпугнуть вредителей.
Мульчирование
Покрытие почвы вокруг растений мульчей может помочь предотвратить распространение болезней и сохранить влагу, что способствует здоровому росту растений.
Перед использованием любых средств обработки важно проверить их безопасность для растений, людей и окружающей среды. Также следует соблюдать инструкции по использованию и дозировке, чтобы избежать негативного воздействия на урожай или окружающую среду.
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