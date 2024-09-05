С чем носить кардиган осенью 2024 года: 7 стильных образов на каждый день

В осеннем гардеробе необходимо иметь несколько базовых вещей, которые будут дополнять как повседневные образы, так и деловые или же нарядные.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, с чем сочетать кардиган ранней осенью, чтобы выделяться из серой массы и быть в тренде.
Кардиган - это вид свитера на застежке, без воротника, чаще всего с V-образным вырезом, пуговицами и карманами, он может быть связан или изготовлен из текстиля.
Осенью этот предмет одежды незаменим, поскольку подойдет к большинству вещей в гардеробе. К тому же, его можно использовать и как основную деталь наряда, так и вспомогательную.
Одно из самых простых, но в то же время стильных сочетаний на осень: надевайте любимые джинсы и объемный кардиган самого модного в этом сезоне оттенка - коричневого. Дополнят лук мюли на небольшом каблуке и сумка.
Вариант лука на осень (фото: instagram.com/sylviemus_)
Для теплой осени можно присмотреть тонкий кардиган насыщенного оттенка. Под него подберите брюки контрастного цвета, тонкий ремень и босоножки.
Образ для праздника или вечеринки (фото: instagram.com/monikh)
Для стильного лука в деловом стиле надевайте черный кардиган, белую юбку плиссе и закрытую обувь (ботильоны или сапоги). Дополните образ неброскими украшениями и вместительной сумкой.
Кардиган с юбкой (фото: instagram.com/taffymsipa)
Как известно, леопардовый принт сейчас на пике популярности, и многие модницы добавляют аксессуары, обувь или вещи с ним в свой гардероб. Для нарядного образа присмотрите кардиган с животным принтом, юбку-баллон и туфли на шпильках.
Леопардовый принт на пике популярности в 2024 (фото: instagram.com/nlmarilyn)
Для повседневного лука присмотрите кардиган сливочно-желтого оттенка, шелковую юбку миди и ботильоны с узким носком. Дополните образ небольшой сумкой.
Образ на каждый день (фото: instagram.com/frannfyne)
Как известно, кардиган можно носить как на нижнее белье, так и поверх топов, футболок и лонгсливов, создавая многослойные образы. Топовое сочетание на осень - цвет хаки и коричневый.
Стильный лук на осень (фото: instagram.com/abimarvel)
Если вы любите выделяться из серой массы, надевайте черный кардиган и красные брюки. Дополните образ лоферами и кожаной сумкой.
Образ для смелых модниц (фото: instagram.com/marina_torres)
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Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров: Monikh, Sylvie Mus, TAFFY, MARILYN, Franny, Abisola Omole, Marina Torres.