Чем опасны старые кухонные сковородки и кастрюли: это важно знать

Как понять, что посуду пора выбрасывать

Есть несколько признаков, указывающих, когда пора прощаться со своими кастрюлями и сковородками.

Шеф-повар Адриен Лафкин рассказала, что минимальный износ является нормальным явлением. Опасными могут быть отслоения и глубокие царапины на антипригарных покрытиях.

Большинство антипригарных покрытий теперь нетоксичны, но никому не хочется, чтобы кусочки покрытия были в блюде.

Также, если ваша пища все время прилипает к сковороде, даже если вы использовали масло, то это главный признак того, что пора выбрасывать эту посуду.

К тому же если вы используете слишком много масла, чтобы еда не прилипала к сковороде - это вредно для здоровья.

Признаки, что необходимо заменить посуду

Основные признаки того, что посуду нужно заменить:

посуда имеет незакрепленные ручки, которые невозможно отремонтировать отверткой

поверхность имеет сильные царапины, ямки или сколы

сковорода деформировалась - бока или дно

кастрюля ржавая или имеет другие аномальные изменения цвета, которые нельзя удалить очисткой

Что делать со старыми кастрюлями и сковородками

Следует перерабатывать металлические кастрюли и сковородки, когда это возможно, чтобы минимизировать влияние на окружающую среду.

Во многих городах есть местные пункты свалки металлолома.

Однако прежде чем обновить посуду, подумайте о его материале. Следует обратить особое внимание на старые тефлоновые сковородки, особенно те, которые были изготовлены до 2013 года, прежде чем сковородки с антипригарным покрытием должны были быть без PFOA.

Сегодня тефлоновые и другие антипригарные сковородки обычно считаются безопасными для повседневного домашнего приготовления пищи.

Покупать такие сковороды важно в магазинах узкой специализации, которые предоставят сертификаты качества и гарантийные талоны. Минимальная толщина дна тефлоновым сковородам - 5 мм. В идеале лучше купить посуду с двойным стальным дном.

Эксперты говорят, что со временем антипригарное покрытие может разрушаться, выделяя токсичные химикаты в пищу при нагревании. Если сковородки повреждены, лучше утилизировать их должным образом во избежание каких-либо рисков для здоровья.