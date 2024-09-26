Чем чистить индукционную плиту, чтобы не повредить поверхность

Особенности чистки индукционной плиты

Индукционные варочные панели изготовлены из непористого керамического стекла и используют электромагнитную энергию для непосредственного нагрева совместной посуды.

Поверхность охлаждается гораздо быстрее, чем у обычных варочных панелей, а полностью плоская поверхность облегчает процесс чистки, не оставляя никаких уголков и углублений.

Кроме того, поскольку нагревается кастрюля, а не сама плита, поверхности вокруг нее остаются прохладными, что предотвращает прилипание и пригорание всего, что выпадает из кастрюли.

Считается, что поэтому индукционные варочные поверхности легче всего чистить из всех плит. Однако лучше очистить плиту как можно скорее, а не ждать, пока все застынет через какое-то время.

Чтобы предотвратить повреждение индукционной варочной поверхности, не используйте следующие вещи при очистке:

стальная вата;

щетки со стальной щетиной;

абразивные порошки;

хлорный отбеливатель

средства для удаления ржавчины;

аммиак.

Абразивные чистящие средства, такие как текстурированные губки или стальная вата, не подходят для этих варочных панелей, поскольку они легко царапаются. Последнее, что кому-то нужно на этих гладких поверхностях - это царапины или белые пятна.

Чем чистить индукционную плиту

Для очищения поверхности индукционной плиты можно использовать обычное мыло, уксус и пищевую соду или специализированные средства. Но используйте именно водный раствор соды, а не пасту, чтобы не поцарапать поверхность.

Кроме этого, можно использовать специальные чистящие средства, разработанные для чистки индукционной плиты.

Чтобы удалить грязь с индукционной плиты, лучше использовать теплую воду - как отмечают, она эффективнее удаляет жир, чем холодная вода.

Чистить индукционную плиту нужно неабразивными средствами (иллюстративное фото: GettyImages)

Независимо от того, какой способ вы выберете, убедитесь, что у вас есть по крайней мере две тряпки из микрофибры или подобной мягкой ткани или губки.

Как чистить индукционную плиту правильно

Перед чисткой убедитесь, что варочная поверхность прохладная, но не ждите слишком долго, поскольку некоторые пятна, особенно от сахара, тем труднее удалить, чем дольше они остаются.

Чтобы удалить пригоревший жир или остатки пищи, подождите, пока варочная поверхность остынет. В то же время она должна быть теплой, но не горячей на ощупь. Затем держите скребок как можно ровнее, чтобы удалить остатки жира, не поцарапав стекло.

После этого распылите на индукционную варочную поверхность очищающий раствор или смесь разбавленного уксуса. Оставьте раствор на 10-15 минут, а затем протрите поверхность мягкой тряпкой или чистящей губкой.

С помощью неабразивной губки потрите загрязненные участки, пока остатки не разрыхлятся. Прополощите тряпку, отожмите жидкость и вытрите остатки средства для очистки индукционной плиты.

Независимо от того, какой метод вы используете, по окончании очистки плиты отполируйте поверхность сухой тряпкой небольшими круговыми движениями.

Ежедневный уход поможет сохранить поверхность индукционной плиты блестящей и гладкой. Если загрязнение незначительное, подождите, пока варочная поверхность остынет, и очистите ее влажной губкой с моющим средством.

В случае сильного загрязнения или стойкого нагара воспользуйтесь неабразивным моющим средством и скребком, чтобы избавиться от загрязнений.