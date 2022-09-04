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Чікен-тікка-масала і свинина з ананасами: український шеф-кухар повернувся з Катару, щоб готувати для ЗСУ

Скріншот відео: Назарій Антончук (ТСН)
Автор: Світлана Мащенко

25-річний Назарій Антончук працював шефом в Катарі, а з початком повномасштабної війни повернувся до України. Тепер він готує для військових справжню екзотику і розробляє нове меню для української армії.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Назарій повернувся, щоб вступити до лав ЗСУ. Тут він знайшов своє покликання у тій справі, яку знає і любить найкраще.

Тепер українські військові смакують куркою з ананасами, лазаньєю, а перед камерами кухар приготував чікен-тікка-масала - курку з індійськими спеціями.

Шеф каже, вивчав армійське меню американців, англійців, і його здивувало, що військові їдять дуже різноманітно.

"Їжджу на батальйони і навчаю, так як на звичайних кухнях готують, так само і на польових. Люди хочуть завжди їсти, без їжі ми не зможемо воювати", - переконаний Назарій.

Військові із задоволенням смакують екзотикою і просять добавки.

Раніше ми писали, що 95-річна блогерка організувала збір для ЗСУ.

Також повідомлялося, що молодий офіціант з Києва пішки дійшов до Запоріжжя, щоб зібрати мільйон для ЗСУ.

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