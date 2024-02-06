Знаете ли вы, как переводятся названия известных брендов? Это точно вас удивит
Названия мировых брендов достаточно громкие и известные, правда мы не всегда знаем их значение.
О том, как переводятся названия мировых брендов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссыской на Instagram -профиль antischool_special.
Как переводятся названия известных брендов
Мы знаем большое количество мировых брендов с интересным, звучным, но совсем не понимаем, как именно они переводятся и какой на самом деле несут в себе смысл. Иногда они бывают настолько нелогичны, что люди даже удивляются, как производители это связали.
SNICKERS
Дословно "Snickers" переводится как "хихикаты", "ржать", "давиться от смеха". Такое название дали батончику в честь любимого коня мистера Марса - основателя компании "Mars", производящей шоколад "Snickers".
Батончик Snickers впервые был изготовлен в 1923 году в США кондитером Фрэнком Марсом.
SKITTLES
Название известных ярких драже переводится как кегли. Просто кегли. И даже нет никаких пояснений.
Как переводятся названия известных брендов (фото: Getty images)
VANISH
Слово Vanish означает исчезать, полностью пропадать. В целом достаточно логично для названия порошка.
Как переводятся названия известных брендов (фото: Vanish.splodzblogz.co-uk)
ZOOM
To zoom означает "увеличивать". И, скорее всего, потому, что в приложении можно создавать конференции, проводить деловые встречи и иметь возможность охватить весь мир, не выходя из дома.
NUTS
Конечно, можно перевести как "орехи". Но, возможно, смысл немного глубже. В разговорном английском есть выражение: "Going nuts" - сходить с ума. Поэтому название также можно перевести как "безумие".
Как переводятся названия известных брендов (фото: Getty images)