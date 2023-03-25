Способны ли коты плакать от грустных эмоций? Ответ вас удивит

Настоящие ли кошачьи эмоции

Исследователи обнаружили, что у кошек действительно есть эмоции. Они могут считывать выражения человеческих лиц и испытывать широкий спектр чувств по отношению к людям и другим животным.

Как коты проявляют свои чувства:

Счастливый кот может мурлыкать, тереться, играть или иным образом общаться с людьми и другими животными.

Грустный кот может замкнуться в себе, потерять аппетит или стать менее энергичным.

Разъяренный или испуганный кот может шипеть, выгибать спину, рычать или "бить" человека, или другое животное.

Тревожные, злые или расстроенные кошки могут издавать звуки, похожие на человеческое нытье. Эти звуки свидетельствуют об эмоциях кота, и в этом смысле животное плачет.

Но по мнению исследователей, люди - единственные животные, которые плачут, когда испытывают сильные эмоции или боль.

Правда о кошачьих слезах

У кошек глаза слезятся по нескольким причинам, но все они медицинские, а не эмоциональные. Например, это может быть из-за раздражения глаз от пылинки или царапины другого кота.

Слезы также могут быть вызваны инфекционными заболеваниями, такими как инфекции верхних дыхательных путей. Забитые слезные протоки также могут привести к слезотечению.

Другие возможные причины слезливых глаз у кошки:

конъюнктивит (розовые глаза)

инфекции

аллергии

Если вы видите, как ваша кошка "плачет", важно понимать, что она не выражает сильных эмоций. Вместо этого они показывают вам, что с медицинской точки зрения что-то не так. Часто проблема незначительна. Однако в некоторых случаях кошачьи слезы могут быть свидетельством серьезной проблемы или чего-то, что может стать серьезным без лечения.

Если слезотечение возникает регулярно, следует обратиться к ветеринару. Поглаживание и ласки не устранят слезы вашего кота.

Несмотря на то, что у кошек есть эмоции, такие как горе или депрессия, они никогда не будут проливать слезы, чтобы показать эти чувства. Если вас беспокоят эмоции вашего питомца, обратите внимание на такие признаки как вялость, отказ от пищи или отсутствие интереса к пище. Эти проблемы также могут являться признаком болезни.

Прежде чем предположить эмоциональное состояние кота, проверьте его физическое здоровье.