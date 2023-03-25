Способны ли коты плакать от грустных эмоций? Ответ вас удивит

Наверняка каждый из нас видел "слезы" в глазах кота. И то, что коты способны печалиться или даже страдать от депрессии, ученые также уже давно доказали. Впрочем, способны ли коты плакать из-за эмоций и что делать владельцам животных, когда они замечают "слезы" у своих любимцев?
Об этом пишет The spruce pets.
Исследователи обнаружили, что у кошек действительно есть эмоции. Они могут считывать выражения человеческих лиц и испытывать широкий спектр чувств по отношению к людям и другим животным.
Как коты проявляют свои чувства:
Но по мнению исследователей, люди - единственные животные, которые плачут, когда испытывают сильные эмоции или боль.
У кошек глаза слезятся по нескольким причинам, но все они медицинские, а не эмоциональные. Например, это может быть из-за раздражения глаз от пылинки или царапины другого кота.
Слезы также могут быть вызваны инфекционными заболеваниями, такими как инфекции верхних дыхательных путей. Забитые слезные протоки также могут привести к слезотечению.
Другие возможные причины слезливых глаз у кошки:
Если вы видите, как ваша кошка "плачет", важно понимать, что она не выражает сильных эмоций. Вместо этого они показывают вам, что с медицинской точки зрения что-то не так. Часто проблема незначительна. Однако в некоторых случаях кошачьи слезы могут быть свидетельством серьезной проблемы или чего-то, что может стать серьезным без лечения.
Если слезотечение возникает регулярно, следует обратиться к ветеринару. Поглаживание и ласки не устранят слезы вашего кота.
Несмотря на то, что у кошек есть эмоции, такие как горе или депрессия, они никогда не будут проливать слезы, чтобы показать эти чувства. Если вас беспокоят эмоции вашего питомца, обратите внимание на такие признаки как вялость, отказ от пищи или отсутствие интереса к пище. Эти проблемы также могут являться признаком болезни.
Прежде чем предположить эмоциональное состояние кота, проверьте его физическое здоровье.
Раньше мы рассказывали о том, почему кот просыпается рано утром и не дает хозяевам спать.
Недавно мы писали, могут ли кошки различать человеческий язык.