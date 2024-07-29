Все ли "электронки" одинаково опасны? Между ними есть одна существенная разница

Не все электронные жидкости одинаковы, это факт. В США даже произошел медицинский скандал из-за продажи опасных продуктов на черном рынке, из-за чего люди были госпитализированы. Золотое правило: никогда не покупайте продукты на ходу, потому что вы не знаете, что в них на самом деле.

В чем разница между электронками, говорит РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Sante Plus.

Электронки опасны или нет

К примеру, во Франции все товары, продаваемые в интернет-магазинах и физических магазинах, контролируются. Они уважают европейские и французские стандарты, чтобы обеспечить свое качество. Некоторые французские бренды электронных жидкостей даже выбрали дополнительные сертификаты, обеспечивая еще большую безопасность. Цена не обязательно имеет отношение к качеству продукции. К примеру, у таких брендов, как Nicovip, Savourea, Pulp и Liquideo, можно найти электронные жидкости, соответствующие французским стандартам здоровья, по доступной цене.

Однако электронные жидкости, содержащие пропиленгликоль , могут вызвать раздражение полости рта и даже горла у людей, которые очень чувствительны к нему. Также существует аллергия на пропиленгликоль, требующая осторожности и отказа от содержащих его электронных жидкостей, если аллергия доказана.

Есть электронные жидкости без пропиленгликоля, которые также называются free PG. Они более экологичны и не связаны с пропиленгликолем. Многие бренды предлагают растительные электронные жидкости без PG, например Bio France E-liquide, производящей органические электронные жидкости с натуральными ароматизаторами.

Влияют ли вкусы электронных жидкостей на здоровье?

Электронные жидкости со сладким вкусом иногда получают плохую репутацию. Это объясняется тем фактом, что в начале вейпинга эти электронные жидкости содержали особое вещество, диацетил.

Диацетил – это органическое соединение, которое использовалось для придания маслянистого или карамельного вкуса электронным жидкостям. Это химическое вещество, хотя и безопасно при употреблении в пищу, опасно при вдыхании . В результате использования диацетила в электронных жидкостях было быстро запрещено во многих странах, включая Францию.

Мятные электронные жидкости сейчас находятся в центре внимания. Недавние исследования показали, что эти электронные жидкости могут выделять большее количество мельчайших частиц во время испарения. Мелкие частицы - это микрочастицы, переносимые в воздухе, которые могут проникать глубоко в легкие и даже в систему кровообращения и вызывать различные проблемы со здоровьем, включая респираторные и сердечно-сосудистые заболевания.

Мята содержит такие соединения, как ментол, которые во время нагревания могут распадаться на мелкие частицы, больше других ароматизаторов. Вдыхание этих мелких частиц может вызвать раздражение дыхательных путей, обостряя имеющиеся заболевания, такие как астма или хронический бронхит.

Поэтому лучше выбрать ароматизатор, отличный от мяты. Токсичность электронных жидкостей остается намного ниже, чем токсичность табака.

Какая жидкость в "электронках" менее опасна?

Существует тип жидкости для электронок, наиболее минимизирующий риск опасности для здоровья: это та, которая не имеет вкуса и не содержит пропиленгликоля.

Бренд Végétol разработал этот тип продукта для электронных сигарет. Он состоит из Végétol, ингредиента, разработанного брендом Végétol, не вызывающим аллергии и раздражения.

Отсутствие ароматизаторов или добавок ограничивает список ингредиентов, а значит и возможных вредных для здоровья веществ.

Неароматизированные электронные жидкости от французского бренда Végétol доступны в нескольких дозах никотина.

Важно защитить себя, снизив уровень никотина в продуктах для вейпинга.

Это уменьшает зависимость от никотина, который не является канцерогенным, но препятствует, среди прочего, правильному заживлению. Поскольку никотин вызывает сильную зависимость, именно он может побуждать людей начать курить снова.

Поэтому целесообразно снизить уровень никотина в электронных жидкостях, чтобы добиться вейпинга без никотина, и желательно без ароматизаторов и без пропиленгликоля. Но лучше всего – бросить курить вообще.