Спасет ли искусственный интеллект рынок труда или окончательно потопит его? Ответ эксперта

Содержание

Как изменились взгляды на искусственный интеллект и рынок труда

В 1983 году Василий Леонтьев, лауреат Нобелевской премии по экономике, пришел к выводу, что человеческий труд пойдет по пути лошади после появления автомобиля - "сначала уменьшится, а затем будет ликвидирован".

Сегодня новая волна пессимистических прогнозов возникла вокруг "технологической безработицы", поскольку ИИ, с его обещанием инноваций в бизнесе, вышел на передний план экономических дебатов.

Утверждается, что мы теперь дрейфуем к "миру без работы", где машины производят все вещи, а алгоритмы предоставляют все услуги. Непригодные для использования люди не играют никакой роли в этой макроэкономической дистопии.

Угроза со стороны автоматизации когда-то считалась настолько серьезной, что Билл Гейтс предложил "налог на роботов" компаниям, выбирающим роботов вместо человеческого труда, чтобы смягчить удар от его воздействия на работников.

В 2024 году, когда уровень безработицы остается исторически низким, а реальная заработная плата растет, мало кто помнит идею Гейтса о налоге на роботов.

Билл Гейтс считал, что технологии могут уничтожать рабочие места быстрее, чем создаются новые (фото: Getty Images)

Дефляционная природа технологий

Хотя сегодня это по-прежнему популярный нарратив, провальные прогнозы технологической безработицы не остались незамеченными всеми экономистами. Более оптимистичные оценки утверждают, что ИИ будет дополнять работников - возможно, наименее квалифицированных - а не заменять их.

Другие утверждают, что заменить работников труднее, чем кажется, потому что рабочие места представляют собой совокупность задач, и ИИ может быть не в состоянии выполнять все из них без сбоев.

Такие аргументы важны и основаны на микроэкономике труда. Однако макроэкономика предлагает наиболее убедительные аргументы против массовой безработицы перед лицом ИИ.

Что обычно упускается из виду, так это то, что технологии являются по своей природе дефляционной силой. Когда они оказывают широкое влияние, то снижают затраты и цены, повышая реальные доходы потребителей и спрос на новые товары и услуги - и, таким образом, новую занятость. Это скорее вопрос логики, чем удачи, такое омоложение рынка труда неоднократно происходило.

Возможно, самым ярким примером дефляционных преимуществ технологий является продовольствие. В конце 19 века почти половина всех жителей США работала на ферме и тратила более 40 процентов своего располагаемого дохода на еду.

За последующие 150 лет волны инноваций оставили на фермах всего около 1 процента американцев. Тем временем бюджеты на продукты питания упали примерно до 12 процентов дохода.

Фермерская и нефермерская занятость в США и доля бюджета, потраченная на продукты питания в долгосрочной перспективе (фото: Boston Consulting Group)

Более низкие цены обеспечивают то, что экономисты называют реальным ростом доходов - потребители тратят меньше и используют дополнительное пространство в своих бюджетах для увеличения потребления, часто новых, товаров и услуг, что в конечном итоге приводит к новой занятости.

Хотя этот процесс всегда сопровождался потерей рабочих мест в отдельных секторах и, следовательно, микроэкономической болью, но он также служил надежным путем к новым рабочим местам и макроэкономическому выигрышу.

Учитывая такой опыт неудач, может показаться странным, что пессимисты продолжают верить в мрачные прогнозы о массовой безработице из-за технологий.

Дело в том, что потерю рабочих мест из-за новых технологий обычно заметить легче, так как она часто происходит быстро и в определенных местах. В то же время создание новых рабочих мест происходит постепенно и в разных областях, поэтому его сложнее увидеть.

"Когда технологии оказывают широкое воздействие, они снижают издержки и цены, увеличивая реальные доходы потребителей и спрос на новые товары и услуги, а значит, и на новые рабочие места", заявил Филипп Карлссон-Шлезак, эксперт и главный экономист Boston Consulting Group.

Филипп Карлссон-Шлезак (фото: BCG Henderson Institute)

Сможет ли искусственный интеллект переломить тенденцию?

Если мы внимательно изучим обещание ИИ на каждом этапе хорошо проложенного пути - от новых технологий к новым рабочим местам, то маловероятно, что ИИ положит конец истории возрождения и адаптации рынка труда.

Сокращение затрат

ИИ, вероятно, добьется успеха в замене рабочей силы, особенно в услугах, где цифровые технологии не смогли сделать это в прошлом.

Хотя скорость и масштаб этого воздействия, вероятно, будут более скромными, чем многие ожидают сегодня, постепенное и кумулятивно значительное сокращение затрат (и рост производительности) являются надежной ставкой.

Падение цен

Когда новые технологии позволяют производить товары и услуги дешевле, компании начинают конкурировать между собой, чтобы привлечь покупателей. Из-за этой конкуренции цены обычно снижаются.

Мы уже наблюдали такой эффект в производстве продуктов питания и других товаров. Теперь такое же может произойти и в сфере услуг, например, когда искусственный интеллект начнет выполнять многие задачи.

Чтобы цены продолжали снижаться, а выбор товаров и услуг оставался большим, правительства должны создавать условия для конкуренции между компаниями.

Новый спрос

Рост реального дохода часто стимулирует спрос на товары и услуги, о которых едва знали, когда началась новая технологическая волна (несколько десятилетий назад никто бы не предвидел появление маркетологов социальных сетей).

Этот эффект спроса может оказаться недостаточным, если потребители отступят и сэкономят свои доходы. Однако возникающий избыток сбережений кажется маловероятным и прямо противоречит историческим данным.

Новая занятость

Что делать, если машина или алгоритм всегда могут удовлетворить новый спрос? Кажется невероятно маловероятным, что люди потеряют все сравнительное преимущество. Способности ИИ к повышению эффективности труда столь же достоверны, как и к устранению рабочей силы.

Но даже если бы слова Леонтьева оказались правдивыми, и люди пошли бы "по пути лошади", это не привело бы к глобальной катастрофе. Напротив, постоянное снижение цен на товары и услуги, которое происходит благодаря новым технологиям, могло бы создать условия для очень высокого уровня жизни для всех людей.

Вывод

Влияние ИИ будет наблюдаться, ощущаться и сообщаться в первую очередь через микроэкономическую линзу, которая увеличивает нарушения и колебания, которые произойдут. Это не следует смешивать с макроэкономическим обещанием, которое несет в себе ИИ.

Массовая технологическая безработица остается исторически неверным и маловероятным предложением. ИИ действительно несет в себе важные риски, но повсеместная безработица не должна возглавлять мировой список проблем.

Намного более вероятным результатом является постепенное повышение производительности и благосостояния, прерываемое микроэкономической болью любой экономической трансформации. Мир не останется без работы, но он будет работать иначе.