Стоит ли отменять 8 марта в Украине: мнение эксперта

История праздника в Украине и мире

Впервые 8 марта отметили в 1917 году, а до этого датой празднования было 28 февраля. По решению ООН, этот день называется Международный день борьбы за права женщин и международный мир, ведь в прошлом веке как раз получило свое распространение женское правозащитное движение.

Именно такой окрас имеет 8 марта в мире. В этот день женщины во многих странах выходят на марши, напоминающие о борьбе за собственные права. Так, например, в 2021 году в Киеве прошел марш женщин за ратификацию Стамбульской конвенции.

Марш женщин в Киеве 8 марта 2021 года (фото: zn.ua)

Однако, учитывая советское прошлое, в Украине все же несколько искаженное представление об этом празднике. Дело в том, что советские ученые были покорены официальной идеологии государства и акцентировали внимание на таких ролях женщины в обществе: работница, мать, активный общественный деятель.

В этих формулировках вроде и нота равноправия есть, но женщина все же не лишается роли "хранительницы домашнего очага и матери-хозяйки". Поэтому вместо дня борьбы за права 8 марта стали считать просто женским днем. Из-за этого создается впечатление, что праздник не нужен и является пережитком СССР.

Более того - даже публичные люди ошибочно высказывались о "женском дне" как о "совковых рудиментах", "гендерном суеверии".

Отмена праздника в Украине

В 2017 году Украинский институт национальной памяти разработал проект Закона "О государственных и других праздниках, памятных датах и скорбных днях", где предлагалось 8 марта считать Международным днем борьбы за права женщин.

В 2021 году УИНП создал законопроект, по которому хотели лишить 8 марта статуса государственного праздника. В 2023 году народные депутаты пошли дальше: решили отменить эту дату и перенести ее на день рождения Леси Украинки - 25 февраля.

Новый календарь праздников в Украине (скриншот)

Следует ли делать это во время войны?

"До сих пор на государственном уровне определен выходным днем 8 марта, установленный оккупационным московским режимом с целью популяризации собственного взгляда на роль и место женщин. В противоположность считаем более целесообразным отмечать "День украинской женщины" в дату рождения самой известной украинской писательницы и общественного деятеля - Леси Украинки, а именно 25 февраля", - говорится в объяснительной записке к законопроекту.

Становится понятно, что представители власти опять-таки не учли подлинного содержания 8 Марта. Но возникает другой вопрос: не подыгрывает ли новое предложенное название праздника советским нарративам о роли женщины? Ведь равноправием в "Дне украинской женщины" и не пахнет...

Марш женщин в Киеве 8 Марта 2020 года (фото: pravda.com.ua)

"По моему мнению, перенос 8 марта на 25 февраля значительно сужает содержание праздника. Он порожден движением за права женщин, привлечение внимания к вопросам гендерного равенства, сексизма, репродуктивных прав, насилия. То есть, по логике авторов законопроекта, украинцы должны отречься от всего этого и отмечать день рождения Леси Украинки и День украинской женщины...", - высказывает свою позицию кандидат юридических наук Анна Даниэль.

Она также отмечает, что таким образом 25 февраля будет закреплено на уровне государственного праздника. Тогда, по такой логике, все дни рождения представителей украинской культуры должны быть отмечены на государственном уровне? Или для чего выделять 2-3 писателей из сотен не менее значимых?

"Я не против, если мы где-то по литературе и патриотизму не забудем и о правах женщин. По статистике, ежегодно в Украине от домашнего насилия погибает около 600 украинок, женщины получают на треть меньшую зарплату, чем мужчины. Чем выше орган власти, тем меньше там женщин. Этот перечень можно продолжать. Что с этим делать нам предлагают законодатели?" - задает риторический вопрос эксперт.

Проект Закона, который был зарегистрирован еще 13 февраля, не был принят. Пока он передан для ознакомления комитетам. Соответственно, окончательного решения об отмене и переносе принято не было.