Стоит ли постоянно избавляться от всех микробов и в какой период их больше всего

После пандемии почти каждый имеет в кармане средство дезинфекции. Все пытаются заботиться о гигиене, но не задумываются, стоит ли избавляться от всех микробов.

Когда важно не переусердствовать и почему стерильности достигать не стоит, сообщили в медицинском сообществе "Бережи себе" в Telegram .

Что известно о микробах

Микробиолог Елена Ливинская рассказала, что микроорганизмы живут на нашей планете более 3,5 миллиарда лет. За свою необъятную историю они научились приспосабливаться практически к чему-либо. Все, что нас окружает, покрыто микробами.

"На планете разве что жерла вулканов или горячие земные надра не содержат микроорганизмов. В то же время доля опасных для человека микроорганизмов очень и очень мала", - говорится в сообщении.

В частности, какую бы поверхность и каким противомикробным средством мы ни обработали, со временем на ней снова появятся новые микробы.

Чем грозит чрезмерная дезинфекция

Специалист говорит, что чрезмерное применение дезинфекционных средств может грозить селекцией более устойчивых к противомикробным веществам микроорганизмов.

Поэтому обычные стафилококки или кишечная палочка, постоянно контактируя с антибиотиками и дезинфектантами, приобретают гены устойчивости и могут представлять смертельную опасность для пациентов с ослабленным иммунитетом.

Однако контакт с непатогенными (неболезнетворными) микроорганизмами важен для иммунитета человека. Это особенно касается детей, у которых только формируется иммунная система.

По словам эксперта, тесные контакты с микроорганизмами и шерстью животных в первый год жизни ребенка могут быть связаны с более низким уровнем развития аллергий и астмы.

А чрезмерное использование дезинфекторов губительно влияет на микробиот человека, в частности микроорганизмов на коже и в кишечнике. Под действием этих средств их разнообразие уменьшается, как и способность защищать нас от инфекций.

Как проводить дезинфекцию

Поэтому в основном для дезинфекции достаточно:

для уборки дома достаточно обычной воды или мыльного раствора, чтобы отмыть видимые признаки загрязнения

для гигиены рук достаточно есть тщательное мытье с мылом в течение 20 секунд

Потенциально опасные микробы смываются вместе с грязью, а микробиота вокруг не страдает. Также полезно научиться не касаться немытыми руками лица, особенно глаз и носа.

Когда нет возможности помыть руки, антисептиком воспользоваться тоже можно. Для этого лучше всего подходят спиртосодержащие средства - они быстро действуют, высыхают и не способствуют развитию стойкости микроорганизмов к противомикробным средствам.

Не менее важно очищать пространство от пыли. Ведь пыль может сохранять возбудители инфекций, а также дополнительно нагружать слизистые дыхательных путей человека.

Когда количество микробов растет

Количество угрожающих микробов вокруг может расти в такой период: