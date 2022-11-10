Следует ли покупать жилье на первичном рынке? Ответ эксперта по недвижимости

Какая ситуация с недвижимостью в Украине?

Владимир Семенцов по INSPI Development наблюдает многочисленные задержки со своевременной сдачей объектов в эксплуатацию. Приблизительно 70% застройщиков продлили указанные ранее сроки еще на год.

"Предпочтительно это объекты, степень готовности которых к началу широкомасштабной войны составляла от 30% до 60%. Что касается объектов, которые в период с декабря по февраль находились на начальных стадиях строительства, то их возведение приостановлено на неопределенный срок", - говорит эксперт.

В противоположность этой статистике в течение мая-ноября 2022 было введено в эксплуатацию около 1/3 жилых объектов, степень готовности которых на момент вторжения составила более 80%.

Что, кроме войны, "ударило" по рынку?

Специалист отметил, что критически тяжелую ситуацию на первичном рынке жилья, безусловно, повлекла за собой война. Остальные причины производны от нее.

Среди очевидных это снижение спроса чуть ли не до "нуля" из-за низкой платежеспособности потенциальных покупателей, инфляции, невозможности доступного ипотечного кредитования, непрогнозируемости последствий войны и т.д.

Последствия ракетного удара по многоэтажке в Киеве (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Что касается второй причины, то она говорит о самих девелоперах. Они просто не могут реализовать свои планы.

Резкий рост себестоимости строительства, отсутствие достаточного капитала, разрушение отечественных производств стройматериалов, нарушение логистики, нехватка квалифицированной рабочей силы снизили возможности строительных компаний.

Однако, как отметил специалист, большинство девелоперов изо всех сил пытаются избежать "официального" банкротства, ища необходимое финансирование для продолжения строительства.

Стоит ли сейчас покупать квартиру в новостройках?

По мнению Семенцова, до конца 2022 года не стоит ждать каких-либо положительных сдвигов на первичном рынке жилья. И наоборот: чем дольше будет продолжаться война, тем меньше шансов для застройщиков быстро возобновить свою деятельность.