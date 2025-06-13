Надо ли мыть сковородку сразу после жарки: что советуют повара

Не мойте сковородку сразу после жарки

Горячую сковороду нельзя мыть холодной водой- это главное правило, которое спасает антипригарное покрытие.

Особенно это касается посуды с антипригарным покрытием, которая требует осторожного ухода. Резкий перепад температур, агрессивные моющие средства и хранение пищи в сковороде - все это сокращает срок ее службы.

Резкая смена температуры приводит к деформации металла и появлению микротрещин. Такие повреждения не видны сразу, но со временем пища начинает прилипать и пригорать.

Тефлон особенно чувствителен к температурным шокам, поэтому важно дождаться, пока сковородка остынет. Если хочется помыть ее быстро, используйте горячую воду или просто залейте ею поверхность. Это поможет размягчить жир, не повредив покрытие.

Не используйте абразивы и агрессивные средства

Тефлоновое покрытие легко повредить, если использовать жесткие щетки или порошки. Мойте сковороду только мягкой губкой и жидкостью без хлора, щелочей или кислот.

Если пища пригорела, залейте посуду теплой водой и оставьте на некоторое время. Затем загрязнение легко смоется без лишних усилий. Даже незначительные царапины могут привести к разрушению покрытия и повлиять на качество пищи.

Никогда не скребите поверхность ножом или металлическими предметами. А если нагар все равно появляется - это сигнал, что тефлон уже испорчен.

Большинство современных сковородок нельзя мыть в горячем состоянии (фото: Freepik.com)

Не используйте сковородку как контейнер для еды

Хранить блюда в сковороде - это еще одна распространенная, но вредная привычка. Пищевые кислоты, которые выделяются во время хранения, могут вступать в реакцию с поврежденными участками покрытия.

Это приводит к коррозии металла и появлению вредных веществ. Также не стоит ставить холодную сковороду на горячую конфорку - это еще один температурный шок.

Перед нагревом всегда добавляйте немного масла или жидкости. Пустую сковороду перегревать нельзя, так как покрытие испортится еще быстрее. Бережное использование продлевает жизнь посуды в разы.