Действительно ли от сладостей толстеют и в какое время суток их лучше есть

Что следует знать

Ожирение, сердечно-сосудистые болезни и диабет второго типа стали едва ли не основными проблемами систем здравоохранения. В частности, развитие таких состояний часто связывают с чрезмерным сахаром в рационе.

Медики говорят, что не стоит бояться сахара и верить в "белую смерть".

Вокруг сахара возникло очень много дезинформации. Диетолог Татьяна Лакуста рассказала, что на биохимическом уровне организм не различает сахар в молочном шоколаде и сахара, которые находятся в гречневой каше.

Конечно, гречневая каша - это лучший выбор, так называемый "сложный углевод", который повышает уровень глюкозы в крови постепенно, а не резко, как молочная шоколадка.

"Углеводы - это наш основной источник энергии. Сейчас очень модно считать количество белка, которого мы съели, но 45-65% здорового рациона должно состоять именно из углеводов", - говорит диетолог.

Когда речь идет об употреблении сахаров, особенно в виде быстрых углеводов, то можно набрать вес и получить меньше полезных веществ. Однако это будет не из-за наличия сахара как такового, а из-за того, что такая пища, как правило, более калорийна.

Как есть сладкое и не толстеть

Оставьте сладкое на десерт

Диетолог говорит, что глюкоза медленнее всасывается, если организм уже получил необходимые белки, жиры и клетчатку. Однако это работает не только со сладким.

"Сладкая" порция макарон или хачапури также будет медленнее поднимать сахар в крови, если соединить их с салатом", - объясняет Лакуста.

К тому же, вы точно съедите меньше сладкого, если уж утолили аппетит более питательной пищей.

Не превышайте дневную норму сахара

Это не значит, что следует взвешивать каждый кусочек шоколадки. Однако знать ориентировочные нормы, чтобы более грамотно строить рацион, не помешает.

Врачи рекомендуют женщинам потреблять более 6 ч. л добавленного сахара в день (ориентировочно 25 граммов), а мужчинам - более 9 ч. л в день (36 граммов).

Меньше всего углеводов - в арбузе, поскольку там преимущественно вода, а в стакане черешни - 16 граммов углеводов. Однако не забывайте, что фрукты также содержат очень полезную для пищеварения и микробиома кишечника клетчатку.

Можно ли сахар есть вечером

Диетолог Татьяна Лакуста считает, что отказ от углеводов вечером повышает риск ощутить голод ночью. Особенно учитывая тот факт, что украинцы вынуждены просыпаться из-за тревог и обстрелов.

Поэтому просто выберите что-нибудь цельнозерновое или сладкое для таких случаев, однако без добавленных сахаров. Например, сухофрукты или пастила.

Как потреблять меньше сахара

Для того, чтобы потреблять меньше сладкого, придерживайтесь таких советов: