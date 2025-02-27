Действительно ли завтрак - обязательный прием пищи? Появился окончательный ответ

Завтрак часто называют важнейшим приемом пищи дня для насыщения организма энергией. Однако такого мнения придерживаются не все. Действительно ли завтрак так важен?
Об этом в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказала нутрициолог, хелс-коуч и основательница школы Mindful eating Екатерина Крупкина.
По словам эксперта, все зависит от обстоятельств. В частности, если человек не имеет времени на завтрак и бежит на работу или просто пьет кофе с молоком, то надо внедрять завтрак.
Важно помнить, если человек имеет питательный завтрак утром, то ему легче контролировать аппетит в течение дня, не переедать вечером, это влияет на гормональную систему.
"Есть люди, которые не могут физиологически есть утром. Может, за всю мою практику была одна такая пациентка, которую утром тошнило. Как можно заставить человека есть, когда его тошнит? Мы делаем какую-то паузу, два-три часа после сна и едим, когда он уже готов к приему пищи", - пояснила Крупкина.
Однако, во всех остальных обстоятельствах важно добавить завтрак в свой рацион.
Часто люди из-за лени не хотят тратить время с утра. Однако, если постепенно внедрять завтрак, то вы будете лучше себя чувствовать и уменьшится количество перееданий.
Добавим, что для здорового завтрака важно выбирать продукты, которые дают энергию и обеспечивают организм необходимыми питательными веществами. Вот несколько вариантов:
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