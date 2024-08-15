Действительно ли рисовые хлебцы так полезны: все о суперпродукте

Полезны ли рисовые хлебцы

Включение рисовых хлебцев в ежедневный режим питания обеспечивает энергичный источник углеводов с небольшим добавлением сахара (в зависимости от вкуса).

Они сделаны из воздушного риса, спрессованного в хлебцы и есть в разных вариантах. Самый распространенный - из риса и соли.

В одном рисовом хлебце из коричневого риса есть:

калорий - 35

углеводы - 7,3 г

пищевые волокна - 0,4 г

белки - 0,7 г

жиры - 0,3 г

ниацин - 4% ежедневной дневной нормы

магний - 3% ежедневной нормы

фосфор - 3% нормы

марганец - 17% нормы

Также в составе есть витамин Е и B6, рибофлавин, пантотеновая кислота, цинк, калий, медь и селен.

Содержание калорий

В одном хлебце (9 г) - 35 калорий, в основном из углеводов.

Например, в одном ломтике (28 г) цельнозернового хлеба - 69 калорий.

Два рисовых хлебца дают около 18 г пищи по сравнению с 56 г двух ломтиков хлеба.

В сущности, разница в калориях может быть в простом уменьшении съеденного.

Преимущества для здоровья

Они являются источником углеводов с низкой плотностью энергии

Поскольку рисовые хлебцы на самом деле наполнены воздухом, можно съесть большую порцию с меньшим количеством калорий.

Продукты с низкой энергетической плотностью - это продукты с низким содержанием жира, высоким содержанием клетчатки и низкой калорийностью. Эти продукты могут помочь почувствовать сытость.

Важно это для тех, кто пытается достичь или поддерживать здоровую массу тела или соблюдает ограниченную диету.

Не содержат глютена

Поскольку рис естественно не содержит глютена, рисовые хлебцы тоже. Это делает их доступным и удобным вариантом для перекусов и блюд.

Изготавливаются из цельного зерна

Большинство рисовых хлебцев готовят из цельнозернового коричневого риса.

Диета, богатая цельным зерном, связана с пониженным риском ожирения или увеличением веса, снижением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и улучшением здоровья кишечника.

Могут повышать уровень сахара в крови

Гликемический индекс - показатель, отражающий, с какой скоростью тот или иной пищевой продукт расщепляется в организме человека и превращается в глюкозу - главный источник энергии.

Воздушный рис имеет гликемический индекс более 70. В частности, такой считается высоким.

С чем есть хлебцы

Можно совмещать рисовые хлебцы со следующими продуктами: