Действительно ли продукты в Европе лучше и дешевле? Ресторатор из Неаполя развеял популярный в Украине миф

По его словам, и в Украине, и в Италии есть свои преимущества, но утверждение, что в Европе все лучше и дешевле, не выдерживает проверки практикой.

"В Италии очень развито фермерство, много локальных продуктов действительно высокого качества. Но качество и цена - не всегда синонимы доступности. Если говорить об общей картине, то в Италии большинство качественных продуктов стоят дороже, чем в Украине", - объясняет ресторатор.

Ресторатор Николай Олексив (фото предоставлено ресторатором)

Он также отмечает: в Украине часто можно приобрести натуральные продукты без посредников, прямо от производителя, что делает их не только доступными, но и свежими.

"Еще один миф, что в Европе питание дешевле. Это не так. Стоимость продуктов, особенно импортных, здесь высокая. Да, покупательная способность больше, но и расходы значительно выше", - добавляет Олексив.

По его мнению, оценивать качество и доступность стоит комплексно, с учетом региона, категории товара и экономических реалий. И ни в коем случае не романтизировать европейский супермаркет.