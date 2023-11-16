Действительно ли продукты "без сахара" не вредят здоровью: вся правда

В погоне за новыми трендами люди часто ищут более здоровые альтернативы привычным продуктам. В частности, в продуктах с маркировкой "без сахара" производители часто предлагают сахарозаменители.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Центра общественного здоровья Минздрава.

Что такое сахарозаменители

Сахарозаменители - это подсластители, которые используются вместо обычного столового сахара. Некоторые изготовители неискренне называют свои подсластители "натуральными", даже если они прошли значительную технологическую обработку.

Поэтому продукты или напитки с маркировкой "без сахара" или "диетические" часто имеют в своем составе как искусственные, так и натуральные заменители сахара.

Натуральные заменители сахара - фруктовые соки и нектары, мед и кленовый сироп, которые часто рекламируются как более здоровые варианты, чем просто сахар или другие его заменители.

Однако даже "естественные подсластители" могут подлежать обработке, а это подвергает сомнению их натуральность.

Натуральные подсластители, как правило, безопасны, но важно понимать, что потребление любого вида добавленного сахара не принесет пользы для здоровья.

Такие подсластители не содержат много полезных питательных веществ, в частности, клетчатки, полифенолов, витаминов или минералов. Чрезмерное потребление любого сахара, в том числе натуральных заменителей, может привести к таким проблемам со здоровьем как кариес, избыточный вес и повышенный уровень триглицеридов (риск сердечно-сосудистых болезней).

Полезны ли искусственные заменители

Искусственные заменители сахара могут быть изготовлены как из синтетических веществ (например, из растений). Такие заменители очень сладкие и почти не содержат калорий.

Они используются в обработанных пищевых продуктах (безалкогольные напитки, выпечка, конфеты, пудинги, джемы и молочные продукты). В отличие от "классического" сахара, они не повышают уровень глюкозы в крови, что очень важно для людей с сахарным диабетом.

Что следует знать

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует употреблять несахарные подсластители для контроля веса или снижения риска сахарного диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы или рака. Эта рекомендация не касается людей с сахарным диабетом.

Среди подсластителей в организации назвали: аспартам, ацесульфам калия, адвантам, сахарин, цикламаты, неотам, сукралозу и стевию.

Замена свободных сахаров на искусственные или природные подсластители не помогает контролировать вес в долгосрочной перспективе.

Лучше выбрать сбалансированный рацион, и ограничить добавленный сахар до не более 10 чайных ложек - сократите употребление подслащенных напитков, сладостей, выпечки и сладких сухих завтраков.