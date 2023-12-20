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Действительно ли поздно бросать курить при длительной зависимости: врач дала точный ответ

Почему важно бросить курить (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Существует миф, что вроде бы вообще нет смысла бросать курить при длительном стаже курения. Следует знать, почему никогда не поздно избавиться от этой вредной привычки и как улучшится здоровье.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Центра общественного здоровья.

Что произойдет с организмом

Семейный врач Вита Бэй рассказала, почему никогда не поздно бросить курить. В частности, после последней сигареты вот что случится:

  • через 20 минут нормализуются пульс и давление
  • за 12 часов снижается содержание угарного газа в крови до нормы
  • за 48 часов из организма полностью выводится никотин
  • через год риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний уменьшается вдвое

Важно помнить, что безопасного курения нет. Угрозу здоровью несут как обычные сигареты, так и электронные, а также табачные изделия для нагрева и кальяны.

И даже несколько сигарет время от времени все равно вредят сердцу и сосудам. Поэтому следует бросить курить или не начинать вообще.

Какие болезни провоцирует курение

Курение вызывает множество различных заболеваний и болезней, таких как:

  • болезни дыхательных путей и астма
  • онкологические заболевания разных частей тела и органов
  • коронарная болезнь сердца, инфаркты и инсульты
  • остеопорозы
  • катаракта и слепота
  • парадонтозы
  • заболевания сосудов, аневризма аорты
  • бесплодие, импотенция

Заболевание приводит не только к активному курению. Пассивные курильщики (вдыхающие табачный дым рядом с курильщиком) также подвергаются риску получить одну из вышеперечисленных болезней.

Важно, что курящие родители подают плохой пример своим детям, меняют их представления о социальной приемлемости курения. Научно доказано, что дети и подростки из семей, где хотя бы один родитель употребляет табачные изделия, имеют в семь раз большие шансы начать курить.

Раньше мы сообщали, как действовать, если вас "окуривают" в кафе или на остановке.

Также мы писали, что хуже для здоровья - алкоголь или сигареты.

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