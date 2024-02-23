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Действительно ли можно "сузить" поры с помощью косметики: все думают неправильно

Пятница 23 февраля 2024 10:48
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Действительно ли можно "сузить" поры с помощью косметики: все думают неправильно Можно ли "сузить" поры косметикой (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Расширенные поры - распространенная косметическая проблема. Многие считают, что "сузить" их можно с помощью косметических средств. Однако это не совсем так.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-сообщество "Бережи себе".

Действительно ли поры "сужаются"

Дерматолог Светлана Кочергинова рассказала, что поры на коже "не умеют" сужаться, ведь у них нет внутри мышц.

Итак, поры невозможно сузить, несмотря на все заверения, возникающие из рекламы. Однако с помощью косметики можно уменьшить количество кожного сала, которое накапливается собственно в порах.

В результате они становятся менее заметными. Рельеф кожи при этом остается неизменным.

Причины расширенных пор на лице

Кожа на лице выдает все: на ней сразу видно недосыпание, плохое питание или недостаток ухода. Широкие поры появляются по нескольким причинам:

  • особенности кожи - жирный тип склонен к обильной секреции, вследствие чего поры расширяются
  • генетика - склонность передается по наследственности
  • нарушение гормонального фона - именно из-за гормонального дисбаланса от расширенных пор страдают подростки
  • косметика плохого качества, провоцирующая чрезмерную секрецию кожного сала

На секрецию влияют и другие факторы, например неправильное питание. Они косвенны, но их тоже следует учитывать в борьбе за идеальную кожу.

Главная проблема широких пор - попадание в них грязи, вследствие чего они превращаются в черные пятнышки, воспаления и угри.

Как сделать поры не заметными

Специалист назвала несколько советов по поводу того, как сделать поры менее заметными:

  • качественное очищение кожи - "маст хев". Если носите макияж, то вечером следует выполнить двухэтапную очистку: сначала демакияж с помощью мицеллярной воды или гидрофильного масла, затем - очищающий гель или пенка
  • добавь в уход косметику с себорегулирующими компонентами, например салициловой кислотой, ретинолом, цинком
  • обязательно увлажняй кожу. На обезвоженной коже рельеф становится заметнее. Один раз в неделю можно делать легкий химический пилинг или использовать энзимную пудру для отшелушивания ороговевших клеток

"А вообще, иметь поры - это нормально. И на некоторых участках кожи они более выражены (нос, подбородок, лоб), на других - меньше (щеки, шея, туловище). Заботься о себе и своей коже - прислушивайся к ее потребностям, а не к громкой рекламе или трендам", - говорится в сообщении.

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Также мы писали, действительно ли не нужно увлажнять "жирную" кожу лица.

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