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Действительно ли можно полностью вылечить ожирение: врачи дали точный ответ

Пятница 24 ноября 2023 15:31
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Действительно ли можно полностью вылечить ожирение: врачи дали точный ответ Можно ли полностью вылечить ожирение (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чрезмерная масса тела - это не повод для обсуждений. Следует обратиться к врачу и начала лечение. Ожирением страдает много людей, поэтому нужно относиться к этому с уважением.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram медицинского сообщества Svij.doc.

Что известно

Ожирение - это не "он/она просто много ест", это заболевание, которым страдает очень много людей. И к которому нужно относиться с уважением.

Это мультифакторное, рецидивирующее и хроническое заболевание, характеризующееся избыточной массой тела и индексом массы более 30.

Для того, чтобы рассчитать индекс массы тела. Оптимальное соотношение веса и роста можно представить по следующей формуле:

Действительно ли можно полностью вылечить ожирение: врачи дали точный ответИндекс массы тела (фото: скриншот)

Какие факторы приводят к набору веса

Есть много факторов, которые влияют на набор веса. Важно помнить, что ожирение рецидивирующее - оно может появляться снова, даже если человек похудел.

Специалисты говорят, что ожирения избавиться действительно тяжело, ведь это все-таки заболевание.

Можно ли вылечить

Поскольку это рецидивирующее и хроническое заболевание, его полностью вылечить нельзя.

Для того чтобы поддержать организм в норме, следует менять стиль жизни и постоянно соблюдать здоровое питание и заниматься спортом.

По словам врачей, бариатрическая хирургия, медикаментозное лечение и еще есть много методов, которые уменьшают вес.

В частности, должен быть комплексный подход для того, чтобы был виден результат. Также требуется дополнительная работа с семейным врачом, эндокринологом и психологом.

Чтобы избежать ожирения у детей, родители должны:

  • следите за тем, что едят ваши дети, чтобы предотвратить нездоровое увеличение веса. Спрашивайте, что у них было на обед в школе, и заботьтесь о том, чтобы они завтракали каждый день
  • сосредоточьтесь на фруктах и овощах и поощряйте своих детей есть что-нибудь новое
  • влияние здоровой пищи очень важное. Не сдавайтесь после одной попытки
  • ограничьте количество фаст-фуда и попробуйте приготовить еду в неделю, если вы знаете, что будете заняты
  • убедитесь, что у вас в доме и на уровне глаз в холодильнике есть здоровая пища
  • поощряйте увеличение физической активности детей и занимайтесь с ними вместе

Ранее мы сообщали, какие продукты следует исключить из рациона, чтобы избежать лишнего веса.

Также мы писали, когда лишний вес на самом деле появляется из-за "гормонов".

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