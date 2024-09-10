Действительно ли черный хлеб полезнее белого: диетолог назвала 5 популярных мифов

Хлеб уже давно стал привычным элементом в повседневном рационе многих людей. Вокруг такого продукта возникло множество мифов, в которые не стоит верить.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу диетолога Натальи Самойленко.

Почему стоит есть хлеб

Клетчатка

Поскольку тело работает над расщеплением клетчатки, то вы будете дольше ощущаете сытость.

Контроль уровня сахара в крови

Организм контролирует уровень сахара в крови. Продукты с высоким содержанием клетчатки, как правило, имеют более низкий гликемический индекс.

Улучшает здоровье сердца

Цельнозерновой хлеб содержит много клетчатки, что может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

Хлеб оказывает пребиотический эффект

Эта клетчатка обеспечивает кишечник питательными веществами, необходимыми для поддержания здорового пищеварения, иммунной функции и поддержания здорового баланса.

Хлеб питает тело

Сложные углеводы дают вам энергию, которая сохраняется дольше, поскольку ваше тело прилагает усилия для их переваривания.

Улучшает настроение

Серотонин является важнейшим гормоном для регулирования нашего настроения. И его можно повысить, употребляя сложные углеводы. Это дает триптофана лучшие шансы достичь вашего мозга.

Мифы о хлебе

Черный хлеб лучше белого

Лучший хлеб цельнозерновой. В хлебе содержится большое количество клетчатки, что полезно для всего организма.

Такой продукт оказывает пребиотический эффект, стимулируя рост полезной микрофлоры кишечника, что приводит к укреплению иммунного ответа, снижению воспалительных процессов, а также снижает риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

В некоторых сортах черного хлеба (например, в "Бородинском") сахара больше, чем в белом.

Во-вторых, к нему часто добавляют сиропы или патоку, придающую темный цвет.

Глютен в хлебе

Во всем мире целиакалией болеют всего 1% населения. Так что если вы хотите понять, вы в том проценте, то нужно проверить есть ли у вас непереносимость глютена.

Врач общей практики назначит анализ крови для проверки наличия антител, обычно присутствующих в крови людей с целиакией.

Не нужно бояться глютена, если вы не относитесь к этому 1%. Безглютеновая диета не приносит никакой пользы, а некоторые безглютеновые продукты вообще могут содержать меньше питательных веществ.

Дрожжи вредны

По словам диетолога, бездрожжевого хлеба не существует. Эта надпись на этикетке продукта - только маркетинговый ход. Даже если дрожжи не используют при затворении теста, это не значит, что их там нет.

Разного рода закваски - это не что иное, как разрыхляющий агент, содержащий многочисленную микрофлору.

Дрожжи - источник селена, витаминов группы B, фолиевой кислоты, провитамина D, К, РР, Е, минералов калия, кальция, цинка, магния, железа и незаменимых аминокислот.

Важно знать, что сами дрожжи погибают при выпекании, но ценные вещества остаются в хлебе.

Хлебцы полезнее хлеба

Хлебцы - это хрустящие пластины, по текстуре похожие на сухарики. Качественные хлебцы изготовлены из цельных зерен методом прессования. В этом случае хранятся все составляющие зерна - оболочки и зародышевый слой.

Такие хлебцы - хороший источник витаминов, минералов и медленных углеводов.

Если в состав входят мука, сахар и дрожжи, это уже не диетические хлебцы, а обычные сухари, которые по воздействию на организм мало чем отличаются от белого хлеба.

Больным диабетом хлеб запрещен

Людям с сахарным диабетом важно следить за уровнем глюкозы в крови.

Белый хлеб богат быстрыми углеводами и может вызвать резкие колебания этого уровня. Лучше выбирать хлеб с низким гликемическим индексом, медленно усваивающимся и не вызывающим резких изменений уровня сахара в крови.