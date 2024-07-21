Спят ли рыбы: что говорят исследователи?

Как спят рыбы

Рыбы не спят так же как вы, ваша собака, или любое млекопитающее, но они также отдыхают. Это период восстановления, когда их метаболические функции замедляются и они становятся менее активны.

Некоторые рыбы, такие как рифовые акулы, лежат неподвижно на дне океана или внутри пещер, когда спят. У этих акул есть уникальная анатомическая особенность, которая называется дыхальцем, выталкивающим воду из жабр акулы, чтобы они могли продолжать дышать во сне.

Некоторые виды акул и тунцов должны продолжать плавать, чтобы дышать. В этом случае учёные предполагают, что они отключают половину своего мозга, как это делают дельфины. Они замедляют дыхание и двигаются медленнее, но все еще в определенной степени реагируют на окружающую среду.

У рыб есть биологические часы

Как и у людей, у рыб есть биологические часы, которые говорят им, когда быть наготове и бодрствовать, а когда отдыхать, поэтому не все рыбы спят ночью. Некоторые рыбы ведут ночной образ жизни, а некоторые - дневной, так же как и люди.

Эти тенденции в первую очередь развились на основе того, когда вероятность нападения хищников выше или ниже, а также в какое время суток лучше всего искать пищу.

Чем сон рыб отличается от сна наземных млекопитающих

У большинства рыб нет век, и они не засыпают так, как это делают наземные млекопитающие. Многие рыбы входят в состояние покоя, когда их метаболизм замедляется, но сохраняют бдительности по отношению к окружающей среде, поскольку это имеет решающее значение для их выживания в дикой природе.

С другой стороны, наземным млекопитающим обычно нужно безопасное место, чтобы высыпаться беспрепятственно. Их режим сна включает цикличность разных стадий, включая легкий сон, а также глубокий или медленноволновой сон.

У разных видов рыб режим сна отличается

У каждого вида рыб способ поспать несколько отличается, чем у других. Вот несколько отдельных видов рыб и их уникальные режимы сна:

Пещерные рыбы: приспособились к среде с недостаточным или отсутствующим освещением и могут демонстрировать потерю сна без неблагоприятных последствий, наблюдаемых у других рыб.

приспособились к среде с недостаточным или отсутствующим освещением и могут демонстрировать потерю сна без неблагоприятных последствий, наблюдаемых у других рыб. Рыба-клоун: зарываются в актинии, чтобы защитить себя от хищников во время сна.

зарываются в актинии, чтобы защитить себя от хищников во время сна. Гольцы: спят как мертвые. Эти рыбы выныривают на поверхность воды и остаются совершенно неподвижными в состоянии анабиоза.

спят как мертвые. Эти рыбы выныривают на поверхность воды и остаются совершенно неподвижными в состоянии анабиоза. Рыбы-попугаи: ночью производят слизь, чтобы сформировать вокруг себя кокон, когда они перестают двигаться. Это слизистое одеяло похоже на спальный мешок.

Воздействие света и окружающей среды

Большинству рыб нужно совсем немного аквариумного света, чтобы хорошо спать. Рыбы в ярко освещенных аквариумах могут испытывать недостаток сна, поскольку их естественные циркадные ритмы нарушаются.

Обеспечение темной среды во время природных периодов отдыха очень важно для их здоровья.