Вредны ли жевательные витамины? Названы плюсы и минусы добавок

Плюсы жевательных витаминов

Их легко глотать

У многих людей возникают проблемы с глотанием таблеток, а таблетки могут иметь неприятный запах и вкус. Жевательные витамины представляют собой вкусную жевательную альтернативу.

Они легко усваиваются

Вы, вероятно, по-прежнему захотите принимать жевательные витамины во время еды, но их легче переваривать, чем таблетки или капсулы. Это связано с тем, что, по данным UCLA Health, жевательные витамины не содержат связующих веществ, которые можно найти в традиционных витаминах, поэтому они с меньшей вероятностью повредят желудок.

Они эффективны?

По данным UCLA Health, жевательные витамины столь же эффективны, как и традиционные таблетки.

Минусы жевательных витаминов

Во многие из них добавляют сахар

По данным Американской кардиологической ассоциации (AHA), употребление слишком большого количества сахара может подвергнуть вас риску серьезных заболеваний, таких как болезни сердца, диабет и некоторые виды рака.

Если вы стараетесь считать количество сахара в своем рационе, прочтите этикетку с пищевой ценностью на ваших жевательных витаминах: по данным UCLA Health, многие из них содержат от 2 до 8 граммов сахара на порцию.

Варианты без сахара могут содержать альтернативные подсластители

Да, существуют жевательные витамины без сахара. Но чтобы придать им приятный вкус, обычно туда добавляют другие ингредиенты, такие как сахарные спирты или искусственные подсластители.

Сахарные спирты могут оказывать слабительное действие на некоторых людей, а у некоторых может возникнуть пищеварительный дискомфорт.

По данным клиники Майо, искусственные подсластители также могут вызывать вздутие живота, газы и диарею, а некоторые исследования связывают длительное употребление с более высоким риском инсульта и сердечных заболеваний (хотя в этой области необходимы дополнительные исследования).

Их часто делают с искусственными ароматизаторами

По данным UCLA Health, производители пищевых добавок часто используют искусственные ароматизаторы и красители, чтобы замаскировать металлический привкус питательных веществ, таких как железо и витамин B12.

Если вы пытаетесь ограничить употребление искусственных добавок в своем рационе, жевательные витамины могут вам не подойти.

Они менее стабильны при хранении, чем таблетки

По данным UCLA Health, жевательные витамины имеют ограниченный срок хранения по сравнению с другими типами добавок и со временем теряют свою эффективность.

Чтобы решить эту проблему, производители часто выпускают жевательные витамины с большим количеством витаминов, чем указано на упаковке. Таким образом, новая упакованная бутылка может оказаться более действенной, чем старая.

Насколько вредно на самом деле принимать жевательные витамины?

Правда та же, что и со всеми добавками: вам, вероятно, не нужно принимать жевательные витамины, если вы уже придерживаетесь сбалансированной диеты.

Но если ваш врач рекомендует принимать добавки, которые помогут вам удовлетворить ваши потребности в питании, обязательно учтите все плюсы и минусы жевательных витаминов, прежде чем предполагать, что они полезны для здоровья.