Правда ли, что работа в огороде прибавляет 10 лет жизни. Ответ врача

Работа в огороде или саду - это тяжелый физический труд. Однако есть мнение, что благодаря такому занятию человек становится здоровее.
Имеет ли право на жизнь такое мнение, рассказал в TikTok врач Юрий Габорец.
По словам медика, работа на приусадебном участке снимает стресс и делает счастливым садовода.
"Когда он сажает или ухаживает за деревьями, видит, как цветут и растут, он ждет плоды", - говорит врач.
Кроме того, фрукты и овощи со своего огорода значительно более полезны для здоровья, чем промышленно выращенные, с "химией".
Пребывание на солнце и свежем воздухе приносит пользу, да и физические нагрузки - это всегда плюс для здоровья.
Работа в огороде нормализует работу сердца. Конечно же нужно соблюдать меру и не работать "гектарами".
"Это и есть плюс 10 лет жизни. Если не перерабатывать. Не работать в самую жару, не переоценивать свои силы… Не увлекаться химией", - утверждает специалист.
В старшем возрасте это мотивирует быть физически активными, двигаться. Особенно, если есть животные, возле которых нужно "пораться".
Главное - не забывайте приобщать других членов семьи к работе. Пусть тяжелую работу делают молодые.
"Если выбирать - сидеть перед телевизором, или возиться в огороде. То лучше "последнее", - добавил Габорец.
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