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Правда ли, что работа в огороде прибавляет 10 лет жизни. Ответ врача

Добавляет ли здоровье работа в огороде (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Работа в огороде или саду - это тяжелый физический труд. Однако есть мнение, что благодаря такому занятию человек становится здоровее.

Имеет ли право на жизнь такое мнение, рассказал в TikTok врач Юрий Габорец.

Какая польза от работы в огороде?

По словам медика, работа на приусадебном участке снимает стресс и делает счастливым садовода.

"Когда он сажает или ухаживает за деревьями, видит, как цветут и растут, он ждет плоды", - говорит врач.

Кроме того, фрукты и овощи со своего огорода значительно более полезны для здоровья, чем промышленно выращенные, с "химией".

Какие еще преимущества огородного "фитнеса"

Пребывание на солнце и свежем воздухе приносит пользу, да и физические нагрузки - это всегда плюс для здоровья.

Работа в огороде нормализует работу сердца. Конечно же нужно соблюдать меру и не работать "гектарами".

"Это и есть плюс 10 лет жизни. Если не перерабатывать. Не работать в самую жару, не переоценивать свои силы… Не увлекаться химией", - утверждает специалист.

В чем плюсы работы в саду и огороде в старшем возрасте

В старшем возрасте это мотивирует быть физически активными, двигаться. Особенно, если есть животные, возле которых нужно "пораться".

Главное - не забывайте приобщать других членов семьи к работе. Пусть тяжелую работу делают молодые.

"Если выбирать - сидеть перед телевизором, или возиться в огороде. То лучше "последнее", - добавил Габорец.

Ранее врач рассказал о самом полезном и вредном мясе.

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Здоровое питаниесад и огород