Правда ли, что мед никогда не портится

Раскопав египетские пирамиды, современные археологи обнаружили горшки, наполненные медом, который не испортился за тысячи лет. С тех пор людей мучает вопрос, действительно ли мед - это "вечный" продукт.
О том, действительно ли мед никогда не портится, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовали источники Allrecipes и IFL Science.
В состав меда входит 181 вещество. Но его основу составляет сахар и вода. Состав меда может отличаться в зависимости от вида пчел и растений. Кроме того, что мед обладает умеренной кислотностью, он также обладает антибактериальными свойствами, которые помогают предотвратить рост бактерий.
Низкое содержание влаги в меде не дает бактериям выжить. А без бактерий мед просто не испортится. Кроме того, мед достаточно кислый, чтобы предотвратить большинство бактерий и организмов, которые портят пищу.
Также пчелы добавляют в мед собственные ферменты, и эти ферменты производят перекись водорода. Это тот самый антисептик, которым мы лечим раны.
Эксперты утверждают, что даже когда мед потемнеет и кристаллизуется, его все еще можно есть. Металлические или пластиковые контейнеры могут окислить мед, а тепло может изменить его вкус. Поэтому для достижения наилучших результатов храните его как можно дальше от выделяющей тепло электроники.
Также мед нужно хранить в герметичном стеклянном контейнере, чтобы предотвратить его брожение. А когда набираете мед из банки, нужно использовать чистую, сухую посуду. Если в мед попадет влага, он начнет портиться.
Эксперты до сих пор не могут дать окончательного ответа, может ли мед быть "вечным", но они пришли к выводу, что в надлежащих условиях он сохраняется очень долго.
Мед может оставаться съедобным годами, даже десятилетиями, но мед является натуральным продуктом, а значит, он будет меняться со временем. Для меда эти изменения могут включать более темный цвет, более густую консистенцию и другой вкус.
Изменения в меде действительно являются хорошими признаками (кроме брожения). Это доказывает, что ваш мед высококачественный и непастеризованный. Пастеризация - это процесс нагрева меда для уничтожения натуральных дрожжей. Это помогает меду дольше оставаться редким.
Сроки годности коммерчески меда являются скорее маркером для магазинов, чтобы заменить старую продукцию свежими запасами.
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