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Работает ли сегодня "ПриватБанк": график на 1 января

Понедельник 01 января 2024 07:00
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Работает ли сегодня "ПриватБанк": график на 1 января Как работает "ПриватБанк" в понедельник (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

1 января 2024 - понедельник, а в условиях полномасштабной войны РФ против Украины праздничные дни отменяются. Но не все учреждения, банки и предприятия будут работать.

Работает ли "ПриватБанк" 1 января, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт учреждения.

Как оказалось, в понедельник банк будет работать по обычному графику. 31 декабря отделения не работали, но СЭП продолжала функционировать.

В то же время, через СЭП не принимались платежные и информационные сообщения в адрес Государственной казначейской службы Украины. Наличный валютный рынок работал в обычном режиме.

А вот в понедельник, 1 января, отделения будут работать. СЭП продолжает работать 24/7. Но через систему не будут приниматься платежные и информационные сообщения Государственной казначейской службы Украины.

Банковская система Украины работает в обычном режиме. Валютный рынок Украины, депозитарий НБУ, а также другие системы НБУ работают как всегда.

Ранее мы уже рассказывали, что ПриватБанк избавится от 60 тысяч безнадежных кредитов украинцев.

Кроме этого, недавно стало известно, когда украинцы будут отмечать Крещение в 2024 году.

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ПриватБанк