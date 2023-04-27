Нужно ли запасаться. Украинцам рассказали, будет ли дефицит мяса и яиц

В Украине в 2023 году объемы производства валовой продукции животноводства сократятся. Показатель уменьшится на 2,2% по сравнению с 2022 годом. В 2023 году прогнозируется только рост производства курятины.

Будет ли в дефиците в Украине молоко, яйца и мясо сообщили в Институте аграрной экономики.

Что будет с продуктами в Украине

Отмечается, что в 2023 году производство мяса птицы вырастет против предыдущего года на 1,1% – до 1,7 млн. тонн.

Такой рост ожидается на фоне существенного уменьшения этого вида продукции – почти на 8% – в 2022 году преимущественно в результате военных действий в Украине. То есть дефицита в этом продукте не будет.

В то же время по другим видам животноводческой продукции прогнозируется уменьшение производства, больше всего – по овцеводству. В частности, производство шерсти, ожидается, уменьшится на 30%.

По оценкам ученых Института аграрной экономики, уменьшение объемов производства произойдет также по продукции выращивания крупного рогатого скота и свиней, молока и яиц.

Однако, если говорить о молоке, яйцах, свинине производство сохранится на уровне предвоенных тенденций – в пределах 2-3%.

Также прогнозируется уменьшение производства продукции выращивания крупного рогатого скота – почти на 12%.

В целом по прогнозу ученых, производство валовой продукции животноводства уменьшится по сравнению с 2022 годом на 2,2%, что свидетельствует о возобновлении довоенных тенденций развития животноводства после резкого спада в результате оккупации и войны.