Можно ли, чтобы вода во время купания попадала детям в уши: неожиданный ответ врача
Купание новорожденного - обязательно проводится практически на следующий день после выписки из роддома и повторяется ежедневно не менее полугода. Однако многие родители начинают паниковать, когда вода заходит детям в ушки.
Об этом рассказал отоларинголог Владислав Демчина в Instagram.
По словам врача, не стоит опасаться, если во время купания вода попадет детям в уши. К тому же их мочить можно и не нужно ничем закрывать.
Что происходит, когда вода затекает в уши
В частности, во время вода затекает только во внешний слуховой ход, который заканчивается слепо барабанной перепонкой, которая является барьером для прохождения воды дальше.
"Поэтому если водичка затекла в ушки, она себе вытечет, когда ребенок будет вращать головой в левую или правую сторону", - говорится в сообщении.
Просушить ушко от воды можно:
- Плавными движениями ваткой протереть ушки;
- После купания аккуратно положить малыша сначала на одну сторону, затем на другую, чтобы водичка сама вытекла.
Важно, что какие-либо манипуляции косметическими палочками в ухе запрещены.
Когда можно закрывать ушки от воды
Врач говорит, что бывают случаи, когда действительно нужно закрывать ушки или не мочить во время купания. Это касается тех случаев, когда:
- есть воспаление ушка (отит);
- перфорация (отверстие) в барабанной перепонке.
Также после купания сразу нельзя выходить на улицу, или по крайней мере нужно надеть шапочку.
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