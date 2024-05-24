Нужно ли выворачивать носки наизнанку при стирке: не все знают ответ

Что делает ваши носки грязными

Может показаться, что внешняя сторона ваших носков - это самая грязная часть, потому что, когда вы ходите по дому, то на них скапливается пыль, бактерии и прочие неприятности.

Но внутри носки могут быть гораздо грязнее. Влага от пота может способствовать росту и размножению бактерий и грибков на ваших носках, что может привести не только к неприятному запаху ног, но и к микозу стоп и другим распространенным заболеваниям.

Почему нужно стирать носки наизнанку

Внутренняя часть кажется лучшим выбором, учитывая то, что она касается вашей кожи в течение всего дня и содержит большую часть запаха и все мертвые клетки кожи.

Вывертывание носков наизнанку гарантирует, что порошок поможет смыть бактерии, вызывающие неприятный запах и другие опасные микробы.

Вывертывание также может помочь уменьшить трение наружной стороны ткани, помогая сохранить любые узоры или цвета. Это помогает вашим носкам дольше выглядеть новыми.

Советы по стирке носков

Многие производители носков рекомендуют стирать носки в теплой воде в деликатном режиме с использованием мягкого моющего средства.

В частности, если они сильно загрязнены, то предварительное замачивание может помочь удалить стойкие пятна и запахи.

Чтобы сохранить носки вместе, подумайте о том, чтобы соединить каждую пару прищепкой или положить в пакет для деликатных тканей.

Для большинства носков хорошо подходит сушильная машина, хотя шерстяные носки, вероятно, будут нуждаться в сушке на улице, чтобы избежать усадки.