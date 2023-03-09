Нужно ли мыть сырое мясо перед приготовлением и замораживанием

Многие уверены в том, что, принеся, домой из магазина мясо, перед приготовлением его нужно обязательно промыть. Однако этого делать нельзя, ведь это может навредить здоровью.
Об этом сообщила нутрициолог Ольга Дорош в Instagram.
Сырое мясо может содержать вредные бактерии, такие как Salmonella, Listeria, Campylobacter и E. coli. Поэтому все, к чему коснется сырое мясо, например другие продукты и посуда, может заразиться этими бактериями.
Также, если вы моете мясо под краном, то разбрызгивание воды может перенести болезнетворные микроорганизмы в раковину.
Нутрициолог говорит, что мытье упакованного сырого мяса не является эффективным способом борьбы с бактериями и может повысить вероятность пищевого отравления.
К тому же любые контактирующие с сырым мясом поверхности могут содержать бактерии, поэтому их следует вымыть горячей водой с мылом, промыть, а затем высушить.
"Если вы готовите мясо, хорошо вымойте руки после работы с ним. По данным CDC это должно занимать 20 секунд", - говорится в сообщении.
Эксперт говорит, что мыть мясо перед замораживанием не нужно. Это может увеличить риск перекрестного заражения, равно как и перед приготовлением. Когда мясо снова разморозится, его приготовление все равно убьет все бактерии.
Ольга Дорош отметила, что если мясо в песке, то тогда нужно набрать в миску воды и промыть его подальше от раковины и еды. Но магазинное мясо и птицу мыть не стоит.
Кроме того, засолка мяса, вымачивание в соли и лимонном соке никак не убивает бактерии.
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