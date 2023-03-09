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Нужно ли мыть сырое мясо перед приготовлением и замораживанием

Нужно ли мыть мясо перед приготовлением (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Многие уверены в том, что, принеся, домой из магазина мясо, перед приготовлением его нужно обязательно промыть. Однако этого делать нельзя, ведь это может навредить здоровью.

Об этом сообщила нутрициолог Ольга Дорош в Instagram.

Нужно ли мыть

Сырое мясо может содержать вредные бактерии, такие как Salmonella, Listeria, Campylobacter и E. coli. Поэтому все, к чему коснется сырое мясо, например другие продукты и посуда, может заразиться этими бактериями.

Также, если вы моете мясо под краном, то разбрызгивание воды может перенести болезнетворные микроорганизмы в раковину.

Нутрициолог говорит, что мытье упакованного сырого мяса не является эффективным способом борьбы с бактериями и может повысить вероятность пищевого отравления.

К тому же любые контактирующие с сырым мясом поверхности могут содержать бактерии, поэтому их следует вымыть горячей водой с мылом, промыть, а затем высушить.

"Если вы готовите мясо, хорошо вымойте руки после работы с ним. По данным CDC это должно занимать 20 секунд", - говорится в сообщении.

Или мыть перед замораживанием

Эксперт говорит, что мыть мясо перед замораживанием не нужно. Это может увеличить риск перекрестного заражения, равно как и перед приготовлением. Когда мясо снова разморозится, его приготовление все равно убьет все бактерии.

Ольга Дорош отметила, что если мясо в песке, то тогда нужно набрать в миску воды и промыть его подальше от раковины и еды. Но магазинное мясо и птицу мыть не стоит.

Кроме того, засолка мяса, вымачивание в соли и лимонном соке никак не убивает бактерии.

Ранее мы сообщали, какое именно мясо лучше всего есть при похудении.

Также мы писали, как быстро и безопасно разморозить мясо.

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м'ясопродуктинутриціолог