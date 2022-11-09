Нужно ли мыть авто зимой: советы автомобилистам

Нужно ли мыть авто зимой?

Очевидно, что ответ да. Как и летом, автомобиль нуждается в уходе внешне и внутренне. Вода из луж, грязь могут налипнуть на детали, а под действием минусовой температуры замерзнуть. Это в свою очередь может серьезно навредить работе.

Повезет, если это будет незначительная деталь, которую несложно заменить. Однако подобная ситуация может сложиться с двигателем или чем-нибудь не менее весомым. И тогда спасение транспорта влетит вам в большую сумму.

Чтобы этого не допустить, своевременно мойте свою четырехколесную и следите за чистотой под капотом.

Как правильно мыть авто зимой?

На самом деле, самостоятельно мыть машину зимой может быть еще тем испытанием, а на улице эта процедура почти невозможна, особенно при слишком низких температурах.

Вода, попавшая в кузов автомобиля, превратится в лед. Он может повредить не только лакокрасочное покрытие, но и пластик или резину. Использовать горячую воду тоже нельзя: от перепада температур на покрытии образуются микротрещины, которые с течением времени могут перерасти в очаги коррозии.

Поэтому если все же будете мыть самостоятельно, то температура воды не должна превышать +40°C.

Мойка авто зимой (фото: Freepik)

Если же обращаетесь за профессиональной мойкой в теплом боксе, то это не значит, что вся ответственность за авто лежит на мойке. Для водителя также есть несколько необходимых замечаний.

Следует лично проследить, чтобы после мытья салон проветрился. Подержите дверь и багажник открытыми, чтобы вся влага исчезла. То же касается уплотнителей бокового стекла. Выезжая из мойки, осторожно просушите тормоза. При торможении они нагреваются, и вода быстро исчезает.

Если вы решили заехать на автоматическую мойку, то не забудьте заранее отключить стеклоочистители. Кроме того, перед заездом на такую мойку постарайтесь удалить из кузова машины все остатки снега и льда.

Как часто мыть авто зимой?

Если температура держится примерно 0 градусов, рекомендуется мыть машину несколько раз в неделю. Причем делать это следует перед эксплуатацией, а не после. Да, автомобиль снова может загрязниться, однако оставшаяся после мытья вода во время движения испарится, а не замерзнет.

При более низких температурах мойка автомобиля на улице противопоказана. Лучше сразу уезжайте к профессионалам.